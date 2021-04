Tuvo que recurrir a un laboratorio; Lola Bezerra aseguró tener COVID-19 y que en “La Trinidad”, se negaron a hisoparla.

(Por Ciudad Noticias): En diálogo de manera exclusiva con éste diario digital, la modelo Lola Bezerra, hizo una fuerte denuncia contra el sanatorio “La Trinidad” de (San Isidro) ya que al acercarse al lugar con síntomas claros de coronavirus, no solo que tuvo que esperar tres horas para ser atendida porque el ente de salud estaba colapsado, sino que además, una médica se negó a hisoparla y le dijo que solo tenía “la garganta roja”.

“Tengo COVID-19 como escucharás, estoy agitada. La verdad que el viernes la pasé muy mal en La Trinidad de San Isidro porque hace dos días que me siento mal y el primer día que tuve síntomas fui a la guardia”, comenzó confesando la modelo.

Además adujo, “esperé tres horas porque estaba colapsado todo y tenía todos los síntomas y la médica se negó a hisoparse.

Me dijo que tenía la garganta roja , que me vaya a mi casa porque seguro era una angina y yo la verdad que tuve neumonía y mis hijos son asmáticos y no me quise quedar con esa opinión porque para mí yo tenía COVID-19″, relató muy segura Lola a quien se la escuchaba muy agitada cuando dialogó con Ciudadnoticias.com.

Ante el gran malestar corporal que sentía, Bezerra no se quedó tranquila y tomó la decisión de hacerce el hisopado por voluntad propia: “Al otro día fui a un laboratorio,me hice el hisopado y me dio positivo. O sea, no puedo creer como se negó ésta médica a hacerme el hisopado teniendo todos los síntomas. Es una irresponsabilidad , no pueden pasar estas cosas”, afirmó la hermosa modelo quien como dijo, el viernes ya se sentía mal y se confirmó que se contagió de coronavirus.