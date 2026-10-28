TURISMO BAJO NUEVAS REGLAS EN LAS SIERRAS: EL ESPACIO DE MARIANO MANSILLA IMPULSA UNA ORDENANZA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD Y PROTEGER EL ENTORNO NATURAL

(Por Ciudad Noticias): El turismo serrano en el Distrito de Saavedra podría contar con un nuevo marco de regulación destinado a fortalecer la seguridad, mejorar la organización de las actividades y preservar los espacios naturales. En esa dirección, Distrito Futuro, el espacio político que tiene como referente al concejal Mariano Mansilla, presentó un proyecto de ordenanza que busca establecer nuevas pautas para la actividad de los guías de turismo y el desarrollo de propuestas vinculadas al turismo aventura.

La iniciativa plantea la creación de registros municipales de guías, salidas, senderos, circuitos y prestadores turísticos, con el propósito de contar con herramientas que permitan organizar y acompañar el desarrollo de estas actividades. Además, contempla la implementación de protocolos de actuación ante emergencias, un aspecto central de la propuesta que apunta a fortalecer la prevención y establecer criterios de respuesta frente a posibles situaciones de riesgo.

Desde Distrito Futuro explicaron que el objetivo es avanzar hacia un modelo de turismo más seguro, ordenado y responsable, que permita proteger tanto a quienes eligen visitar las sierras como a las personas que trabajan en el sector. Al mismo tiempo, la propuesta pone especial énfasis en la preservación del entorno natural, entendiendo que el aprovechamiento turístico de estos espacios debe estar acompañado por medidas de cuidado y planificación.

El proyecto busca así abordar diferentes aspectos de la actividad turística desde una mirada integral, en la que la seguridad de los visitantes, la organización de los servicios y la conservación del patrimonio natural formen parte de una misma política de desarrollo. La intención es establecer herramientas que contribuyan a ordenar las propuestas turísticas sin perder de vista la importancia que representan para quienes desarrollan su trabajo en este ámbito.

Con esta presentación, el espacio referenciado por Mariano Mansilla instala en la agenda local la necesidad de avanzar en reglas claras para el turismo serrano y las actividades de aventura en el Distrito de Saavedra. La iniciativa parte de una premisa concreta: promover el turismo también implica asumir responsabilidades, anticiparse a los riesgos y proteger los recursos naturales que hacen de las sierras un atractivo para los visitantes.