Triunfó el amor en Dubai: Icardi sigue mostrando la intimidad del lujoso viaje reconciliación con Wanda Nara

La pareja viajó en medio de polémicas y rumores que comenzaron hace más de un mes cuando estalló el escándalo con Eugenia la «China» Suárez, acusada de ser tercera en discordia. Ahora en redes muestran detalles de la reconciliación.

Hace semanas que Wanda Nara y Mauro Icardi están en boca de todos a raíz de su crisis matrimonial. Y luego de haber pasado una semana en Milán por cuestiones laborales, la mediática regresó a París y el miércoles volvió a subirse a un avión. Esta vez, con destino a Dubai. Fiel a su estilo, registró este nuevo viaje en sus redes sociales y dejó al descubierto un detalle que no pasó desapercibido: volvió a usar su alianza. Y aunque ella decidió no mostrar a su marido, el futbolista se encargó de ponerle punto final a las especulaciones y confirmó que viajó con la rubia a Emiratos Árabes al compartir algunas postales de la lujosa ciudad.

“Desde Dubai con mucho amor”, escribió el jugador del PSG en un boomerang en donde se lo ve abrazado y besando a la empresaria que luce una bata frente a un espejo. De esta manera, dejaron en claro que la reconciliación es un hecho.

A pesar de que Wanda había asegurado que su separación era definitiva, el último fin de semana volvió a acercarse al jugador del Paris Saint-Germain. «Que lindo llegar a casa después de un partido y que tu mujer te espere despierta, la pile y con una bien fría», manifestó el deportista en sus redes, donde también mostró que viajó a Italia junto a su esposa y las hijas que tienen en común, Francesca e Isabella.

Wanda no se quedó atrás y a través de distintos videos mostró que estaban pasando un grato momento familiar en su casa del campo, ubicada en Milán, pero en diálogo con Yanina Latorre insistió en que su deseo es ponerle un punto final a su relación, ya que no tolera la traición de su marido. «Él no quiere separarse», le confió a la panelista de LAM.

Además, aseguró que más allá de su voluntad se muestra públicamente con el rosarino para no alterar la rutina de sus hijas, quienes no están al tanto de los problemas que atraviesan. «Ella estuvo toda la semana laburando en Milán y fue el fin de semana a París con Kenny (Palacios, su estilista) para ver a las nenas y llevarlas con ella», precisó Latorre. Y agregó: «Me confirma que está ahí con él».

Por su parte, Icardi habló con Yanina y le confirmó que se había encontrado con la China Suárez en un hotel de París mientras Wanda estaba de viaje con su hermana Zaira. «Me confesó todo. Lo escuché a él decirlo. Habló bien, sereno, tiene todo claro y aseguró que quiere seguir con su matrimonio porque ama a Wanda y a los chicos», explicó la esposa de Diego Latorre.

Por otra parte, Ana Rosenfeld -su abogada e íntima amiga del matrimonio- dio otra versión del conflicto de pareja y aseguró que en ningún momento estuvieron separados. «Yo les dije que si realmente la intención es fortalecer la pareja que trabajen en recuperar la confianza, porque yo me acuerdo que, cuando Mauro era un chico de 20 años y Wanda recién se había separado de Maxi López, él cumplió un rol importantísimo en la crianza de los tres hijos de ella y luego vinieron las hijas del matrimonio», dijo la letrada el último sábado en PH, Podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

Lo único que está claro es que la relación cambia día a día y que, a nivel mediático, es necesario que escándalo siga dando que hablar, al menos, hasta el 18 de noviembre, cuando el matrimonio se encuentre con Susana Giménez para brindarle una entrevista exclusiva en su casa de París que se emitirá por Telefe.