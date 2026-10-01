Tres Arroyos: aplicaron la nueva Ley Penal Juvenil y detuvieron a un menor con 12 causas

Tiene 16 años y acumula al menos 12 expedientes por robos y hurtos. La medida fue avalada por la Justicia tras quedar imputado por un asalto cometido a fines de septiembre, ya bajo la vigencia de la Ley 27.801. Será derivado a un instituto de Azul.

En lo que representa uno de los primeros antecedentes de aplicación efectiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el sudoeste bonaerense, la Justicia ordenó la detención formal de un adolescente de 16 años (identificado por sus iniciales B.D.C.) en la ciudad de Tres Arroyos, acusado de múltiples hechos delictivos contra la propiedad.

La resolución fue dictada por la jueza subrogante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Dra. Fabiana Brandolin, quien hizo lugar a la solicitud fundamentada por la fiscal Dra. Marina Vizzolini. La medida se concretó tras un operativo encabezado por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) y personal de la Sub DDI tresarroyense.

El peso de la nueva Ley 27.801

El elemento procesal determinante radica en la fecha de comisión del último ilícito investigado: el robo perpetrado el pasado 23 de septiembre en la vivienda del productor agropecuario Richard Griffioen, ubicada sobre la calle Paso al 400. En esa ocasión, delincuentes ingresaron a la propiedad y se alzaron con un millón de pesos, 800 euros, 1.000 dólares y una computadora portátil.

Dado que la Ley Nacional 27.801 —sancionada en marzo con un plazo de adecuación de 180 días— entró en plena operatividad a comienzos de septiembre, los delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 17 años a partir de esa fecha quedan bajo el nuevo régimen penal. Si bien varios hechos atribuidos con anterioridad al mismo menor no pudieron ser imputados penalmente por haber ocurrido bajo el marco de la legislación derogada, el robo a Griffioen y otros sucesos recientes quedaron alcanzados de lleno por el nuevo código.

A este expediente se sumó su presunta participación en el asalto a mano armada ocurrido el último fin de semana en el Parque Cabañas, donde sustrajeron una motocicleta bajo amenaza de arma blanca. Según los registros incorporados a la causa, cámaras de seguridad captaron al sospechoso en el momento en que descartaba el rodado tras haber extorsionado a la víctima exigiéndole dinero para devolvérselo.

Un prontuario de más de 12 causas

El expediente elaborado por el Ministerio Público Fiscal detalla que el joven reúne al menos 12 investigaciones en su contra por delitos que abarcan hurtos, robos, encubrimientos y sustracción de rodados. Entre los episodios que generaron mayor repercusión en la comunidad figura el robo de 37.000 dólares en efectivo del interior de una camioneta, además de varias motocicletas, una de las cuales fue interceptada en Mar del Plata antes de ser comercializada.

En el marco de la investigación, allanamientos realizados en una vivienda de la avenida Alem permitieron secuestrar prendas de vestir, calzados y material probatorio que terminaron de consolidar las acusaciones.

Protocolo y derivación a un instituto

Tras su aprehensión, y habiéndose cumplimentado las pericias médicas de rigor y la asignación de patrocinio legal, la Justicia dispuso que el joven permanezca bajo privación cautelar de la libertad.

Debido a que el Centro de Contención de Menores «Agustín B. Vergara» de Bahía Blanca se encuentra actualmente en obras de refacción, el imputado será alojado provisionalmente durante los próximos cinco días en un establecimiento de la ciudad de Azul, a la espera de que el organismo central de Minoridad bonaerense asigne el destino definitivo donde continuará bajo proceso judicial.

VIA LU 24