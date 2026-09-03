TRENQUE LAUQUEN: UNA MUJER DIO A LUZ Y DEJÓ A SU BEBÉ EN EL HOSPITAL

Un hecho se registró días atrás en el Hospital Municipal Orellana de Trenque Lauquen, donde una mujer dio a luz y, tras recibir el alta médica, se retiró del centro de salud sin llevarse consigo a su hija.

Según informaron autoridades locales, la mujer, vecina de Trenque Lauquen, dio a luz el pasado domingo a una niña. Ambas permanecieron internadas en el hospital y el lunes la madre recibió el alta, aunque dejó a la bebé en el establecimiento.

Ante esta situación, desde el Hospital se realizó la correspondiente denuncia y se inició una intervención judicial. Hasta este jueves, la niña permanecía en el área de Neonatología, al cuidado del personal del servicio, mientras se esperaba una resolución de la Justicia de Familia.

La definición judicial contempla la posibilidad de que la bebé pueda quedar al cuidado de otro familiar.

Desde el Municipio aclararon que el Hospital no impulsó ninguna campaña de ayuda vinculada con este caso. Además, señalaron que no se registra una situación similar de este tipo en mucho tiempo.

Las autoridades también indicaron que sí se presentan con mayor frecuencia otros casos en los que padres manifiestan no poder hacerse cargo de niños o adolescentes que deben permanecer internados por cuestiones de salud mental u otras problemáticas.

Fuente: La Opinión