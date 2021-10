Tremendo: se la vinculó a La China Suárez con un famosísimo futbolista argentino que está casado

En la jornada del lunes, Yanina Latorre contó en «Los Ángeles de la Mañana» los verdaderos motivos por los que se habrían separado La China Suárez y Benjamín Vicuña. En su relato, la panelista aseguró que ella le fue infiel con un hombre casado: «Fue con un actor megaconocido. Se entera por el teléfono y ella no lo niega. El actor está casado, su mujer se entera y lo perdona. La China era la amante, fija, durante mucho tiempo». A todo esto, también sostuvo que ahora que está soltera, Eugenia tiene en la mira a Nicolás Furtado, protagonista de «El Marginal», y también a un reconocido futbolista.

Pese a que Latorre no dio nombres, con el correr de las horas en las redes sociales resonó fuerte el nombre de un futbolista que juega actualmente en la selección argentina y también en el Atlético de Madrid. Desde la cuenta de Instagram de Chusmeteando compartieron un mensaje de alguien que, aparentemente, tenía datos: «Hola. Te paso una información de primerísima línea. Rodrigo de Paul, el jugador de la selección, se separó de su mujer. Él está solo en Madrid y ella se quedó acá en Buenos Aires. Y ya hay varias famosas argentinas correteándolo». Luego, Mina Bonino, periodista deportiva, se sumó al tema y dio a entender que La China Suárez estaría por conquistar a De Paul. «Hubo un error en el equipo. Hablé con @AngeldebritoOk, me dijo que el jugador implicado no es de El Real Madrid, es del Atlético. No voy a decir más nada, miren el programa mañana», dijo Mina sobre el supuesto presente amoroso de la exprotagonista de «El Hilo Rojo».

El chat con Mauro Icardi

Todo este escándalo se dio a partir de que Wanda Nara descubriera los mensajes que Icardi intercambió con La China Suárez por Telegram. En LAM mostraron dicho chat, donde se podía apreciar que la actriz le dijo al futbolista del París Saint-Germain: «Algún día tenemos que salir de joda vos y yo, en alguna parte del mundo donde no te conozcan».

A todo esto también detallaron que La China se comunicaba constantemente con Mauro y que él la tenía agendada como CS: «Cada vez que Icardi subía una foto con Wanda, ella automáticamente lo llamaba por Telegram. Le preguntaba si estaba enamorado, si estaba bien con ella; retorcido».