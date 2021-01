¡Tremendo lomo! Sofi Papetti, la jóven influencer que detona la redes bailando reggaetón

(Por Ciudad Noticias); hoy conocerás a una influencer que es una bomba y que sueña con llegar a realities como Combate y Gran Hermano.

Sofi Papetti, tiene todo por delante, y si, también por detrás. Es una verdadera diosa, y no descartó a futuro, realizar una producción con otra influencer muy reconocida como lo es Flor Moyano al mejor estilo Baywatch.

¿Las chicas cumplirán con sus fanáticos de poder ver dos rubias con delantera imponentes y bikinis enteriza color rojas?

*¿Cómo se vive ser hoy en día en esta sociedad una influencer para todas las jóvenes?

-Nunca pensé que llegaría donde estoy, siempre uno apunta más pero donde estoy me siento muy contenta, mi público me apoya muchísimo, bancan mucho mi contenido, les gusta lo que transmito y me piden consejos, hasta a veces me cuentan sus cosas personales porque se sienten cómodas conmigo.

Una vez una seguidora que estaba por tener un bebé necesitaba ropa y me encargué de conseguirle todo lo que pude, siempre que puedo ayudo cuando necesitan difundir algo, contarme algo, nunca las aconsejo porque no soy psicóloga, pero se sienten bien contándomelo porque según ellas transmito buena energía y buena vibra.

Me han contado cosas muy fuertes.

*¿Pensaste en algún momento de tu vida que ibas a posicionarte en el lugar que estas en Instagram? Que tengas tantas jóvenes que te sigan, que seguto te escriban para pedirte diferentes tips, o que aparezcan aquellos que te regalen algo y busquen ser como vos.

-Mis seguidores son muy fieles, tengo 143 mil seguidores y me ven aproximadamente 80 mil personas las historias, son muy activos y nunca te tiran la mala.

*Pero así como tener tantas seguidoras atrás de uno tiene sus cosas buenas también debe tener sus contras y muchas veces las criticas recaen mucho sobre uno ¿qué tanto repercuten en vos las críticas?

-Por suerte todos los mensajes que recibo son de buena onda, de 100 mensajes 1 es criticando algo, pero no me afecta en nada! Quizás en otro momento de mi vida si, pero hoy en día esas personas me dan lastima, no me generan nada más que lástima.

Eso de tener tanto odio y querer hacer sentir mal al otro es muy feo, y yo no atraigo esas cosas en mi vida.

*Se habla que podría volver Combate de la mano de otra productora que al parecer compró los derechos. También de un posible Gran Hermano. ¿Te seduce alguno o los dos realities?

-Me encantaría poder participar en Combate o Gran Hermano, me veo muy bien ahí 😜.

* Volviendo un poco a lo que hablábamos en el comienzo, con el tema de las redes sociales, el contenido que virilizas: las fotos y los videos ¿te encargas de todo eso vos en la edición y lo demás o tenes alguien que te ayuda?

-Yo estudio producción y dirección , me encanta editar, anotar ideas, me encargo yo de editar y de todo mi Instagram.

*Con respecto a la vestimenta, te gusta estar siempre a la moda, te gusta sentirte a vos cómoda ¿Qué consejo le podes dar a las chicas?

-Mi vestimenta es muy urbana y me gusta que llame la atención.

Soy Bailarina de Reggaeton y creo que eso tiene que ver bastante!

*Vimos que tenes un re lomo,pero pasa algo igual que con una amiga muy conocida tuya. Digo, todos los elogios deben ir a tus lolas.¿o te halagan otra parte de tu cuerpo?

-Con respecto a mi cuerpo siempre me preguntan si entreno o si hago algo pero la verdad es que en este momento estoy sin ir al gimnasio ni entrenar, estoy bailando mucho.

Las lolas me las opere hace 1 año y todos me preguntan mi experiencia, y demás, yo no tengo problema en decir nada! estoy muy contenta, incluso me pondría más jaja.

*¿Tanga, culote o hilo dental?

-Depende la ocasión, cada día tiene su bombacha correspondiente 😂.

*Así como tu amiga Flor Moyano grnera muchas fantasías, ¿crees que generas lo mismo?

-Flor Moyano es un amor de persona y una bomba, no se si genero lo mismo.