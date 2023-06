Tremendo escándalo: Tras un fuertísimo cruce al aire, Ulises Jaitt abandonó un programa

Todo sucedió en el transcurso de este lunes, cuando durante la emisión del programa de Canal 9 “Todas las tardes”, se vivió un momento más que tenso. El hecho tuvo lugar cuando Ulises Jaitt protagonizó un fuertísimo cruce con Tatiana Schapiro.

La madre y el hermano de Natacha Jaitt fueron invitados al ciclo de la tarde, con el fin que puedan hablar de los avances del caso de la modelo, luego de que la Justicia lograra desbloquear su Tablet tras más de cuatro años de su fallecimiento. Pero, todo terminó de la peor manera.El comienzo de la disputa se di cuando Ulises lamentó que nadie en la fiscalía se acercó a darle las condolencias a él y a su madre. En ese momento, la panelista Schapiro intervino y le dijo: «Vos pretendés, sin defender a la fiscalía, que se acerquen a empatizar con ustedes cuando venís defenestrándolos hace años».

Tras sus dichos, Ulises estalló de furia, arremetió contra la panelista y hasta la chicaneó con su romance retro con Jorge Rial, develado recientemente. En su defensa, reaccionó de esa violenta manera tras sentir que Tatiana defendió a la Justicia y no empatizó con su hermana Natacha ni con Aliza Damiani, la madre de ambos.

«Perdoname, es la realidad. ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta. Pará… capaz que te mandó (Jorge) Rial» fue lo que le dijo Jaitt .»Sos un desubicado», le contestó Schapiro.

«Yo no soy un desubicado, y vos defendés a la Justicia. Yo descubro todo lo que mal que se hizo en este tiempo. Si no empatizás con Natacha, que es una mujer como vos. Si este tema no se trata con respeto, nos levantamos y nos vamos. Si me faltan el respeto me voy», espetó visiblemente indignado. Seguidamente, la panelista se retiró del estudio, y luego se fueron el entrevistado y su madre.