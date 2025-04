Tremendo cruce entre Viviana Canosa y Adrián Suar por los dichos de La Chiqui Legrand

Una nueva polémica se desató en las últimas horas cuando Viviana Canosa tuvo un fuerte cruce de palabras con Adrián Suar. Tras los comentarios de La Chiqui, la comunicadora se mostró indignada.

“No sé si Canosa hizo bien en esos comentarios. No es habitual en televisión esto. Todos los diarios, canales y revistas hablan del tema, porque fue bastante agresiva. Lo que me intriga es que el canal continúe con el tema. Este canal es un canal serio y siempre toma en cuenta ciertos temas. Nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno, es un canal importante y tiene un diario importantísimo detrás. No podía dejar de mencionarlo”, había dicho Mirtha.

En ese marco, expresó: “Por qué yo no puedo hablar cuándo del otro lado lo están haciendo”, habría sido el reclamo, según las palabras de Cora de Barbieri. “Al parecer Viviana estaba haciendo su programa como siempre”, aseveró la panelista.

Asimismo, agregó: “Habían pactado no hablar más del tema, pero veía que en la competencia el tema se estaba hablando y decían cosas de ella. Los términos básicamente tienen que ver con esto: ‘¿Por qué yo no puedo cuando del otro lado sí están hablando?’. Eso no le habría gustado nada a ella”.

Cabe recordar que Viviana ratificó su denuncia en Comodoro Py. «No me eché para atrás», dijo furiosa tras más de tres horas de declaraciones. «Di más nombres», dijo luego sobre parte de la información que agregó a su denuncia.

Por otra parte, en Intrusos analizaron el tema. “Si ella se va del tema corre el riesgo de perder el rating que le dio el tema. Si hace el tema le dice ‘pará un poco’. Voces como Mariana Fabbiani y Mirtha Legrand, que no suelen salir a condenar a un canal, hablaron”, apuntó Lussich.

No obstante, Pallares aclaró: “El canal no se va a privar de tener a todos los demás canales hablando de la denuncia y cómo sigue. Hablábamos de un Suar muy ofendido. Hay gente del Grupo que, por otro lado, están conformes”.