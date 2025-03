Tremenda pelea entre Gladys Florimonte con una agente de tránsito

Gladys Florimonte está en el foco de la tormenta luego de que se viralizara un video donde discute a los gritos con una agente de tránsito. Molesta por la forma en que la trató,no dudó en responderle y pedir hablar con una autoridad a cargo.

“Llamá a un policía, maleducada de m… ¿Quién te creés que sos? ¡Estamos todos locos!”, se escucha que dice la actriz en el video que se viralizó en las redes sociales.

“La señorita o no sé qué… me pide toda la documentación y le doy toda la documentación. Le pregunto algo y no me contesta, la maleducada esa. Le voy a decir una cosa, vivo acá y tengo permiso para estar en mi casa”, le manifestó la actriz al policía.

“Le pedí el DNI y no me lo daba. Se puede retirar hace 10 minutos, fácil, y no lo hace”, le recrimina la agente. Enfurecida, la artista no duda en atacarla y exclama: “A esta le queda grande, sacala que no te sirve para nada”.

Posteriormente, Florimonte hizo su descargo en el programa que conduce Ángel de Brito. En su relato, recalcó que la agente se dirigió a ella de mala manera, y que por ese motivo la actriz estalló de bronca.

“¿Cómo no voy a estar caliente? Si le pregunto una cosa y me dice ‘pica, pica’”. Además, remarcó que no pudieron hacerle ninguna multa porque tiene todo en regla.