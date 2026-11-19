De manera inesperada y cuando se creía que iba a ser una noche mucho más tranquila, Anto Pane quedó envuelta en una nueva polémica. Sucedió este miércoles por la noche en el recital que María Becerra brindó en el Arena de Buenos Aires. La influencer había sido convocada para participar de un desfile en pleno show, pero cuando terminó su intervención protagonizó una escena incómoda.

¿Qué pasó? Después de terminar y cumplir con su desfile, que se trató apenas de un momento como suelen hacer otras figuras, Anto no quería abandonar el escenario. Fue entonces cuando la propia tuvo que intervenir para indicarle por dónde bajar. Si bien todo fue de manera cordial, el video de la influencer no queriendo irse se volvió viral en unos minutos.

Todo ocurrió durante la canción ‘Sexo es la moda’. formó parte del grupo que acompañó ese segmento y todo parece que se entusiasmó tanto con los aplausos, las luces y la atención del público. Eso hizo que se quedara más tiempo del previsto, provocando una situación que al principio parecía tornarse incómoda. De hecho, muchos advirtieron que la famosa estaba llorando al momento de subir al escenario.

Mientras el resto de los participantes se retiraba, Anto permaneció sobre la pasarela, no se movía y seguía encandilada por el furor del público, que seguía el show de la cantante. María continuó con su espectáculo hasta que, suave y cordialmente, se acercó y la tomó de la mano para guiarla hacia las escaleras de salida. No pasó a mayores.

ANTO PANE SUBIÓ AL SHOW DE MARÍA BECERRA PERO NO SE QUISO BAJAR DEL ESCENARIO: EL TENSO MOMENTO

La secuencia no pasó inadvertida y, minutos después, la propia Anto pareció tomar dimensión de lo ocurrido. Lejos de ofenderse o armar un escándalo, se acercó a María Becerra en el detrás de escena y le pidió disculpas por haberse quedado más de la cuenta. Todo quedó registrado a través de una transmisión en vivo que hizo en sus redes.

“Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario no?“ preguntó Pane un tanto angustiada. Sin embargo María reaccionó con mucha buena onda, se mostró comprensiva y hasta amable: “Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, que linda que sos”. La influencer, que seguía bastante movilizada por la experiencia, le contestó: “Amiga, nunca la pasé tan bien”.

La buena predisposición de María contrastó con el revuelo que generó la actitud de la influencer. Aunque muchos se tomaron el episodio con humor, otros hicieron foco en el historial de escándalos que Anto tiene en su haber. De hecho todo esto se produjo, además, en un momento en el que la mediática viene de protagonizar algunas controversias.

Uno de los antecedentes más recientes de Pane ocurrió en julio, cuando abandonó el reality español La casa de los gemelos tras un fuerte conflicto. Desde la producción la acusaron de exigir sustancias ilegales para seguir en el programa, una versión que ella rechazó y cuestionó. En sus redes manifestó sentirse triste y cansada, y denunció que había recibido faltas de respeto y que se decían cosas falsas sobre ella.

Si bien el historial de Anto es bastante extenso, como la pelea a las piñas que protagonizó en Punta del Este en 2025, su supuesta intervención en un triángulo amoroso cuando Wanda Nara salía con L-Gante o el desnudo público en el Obelisco luego de que la Selección Argentina ganara el Mundial 2022, ahora la mediática volvió a protagonizar otro momento insólito.