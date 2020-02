¡Tremenda! Mientras graba la tira Separadas, Julieta Nahir Calvo, se mostró luciendo su propia linea de bikinis

Mientras se luce como actriz cada noche en Separadas, la nueva tira que produce Polka, Julieta Nahir Calvo se suma a la lista de famosas que apuestan a su propia marca y al igual que Pampita y la China Suarez y Cynthia Fernández, lanzó su propia colección cápsula.

Julieta Nahir Calvo está muy ansiosa con respecto al lanzamiento de su primera colección de bikinis y por esta razón, en los últimos días viene mostrando en sus redes sociales algunos modelos a modo de anticipo.

Su colección de bikinis tiene un estilo definido: los trajes de baño son cavados, de talle alto y los corpiños con un enorme moño. Según Julieta, la colección tiene mucho moño y mucho brillo. Además, el animal print ocupa un lugar importante dentro de las tendencias que ella mismo eligió seguir.

La vida profesional de Julieta crece a pasos agigantados y la actriz, que comenzó a brillar como chica Disney ahora es una de las estrellas de Polka. Con respecto a su crecimiento, ella habló:

“Es cierto que viví un cambio brusco pero no a nivel laburo porque vengo trabajando hace un montón y en Disney (Playground, Junior Express, Soy Luna) tenía el mismo ritmo: grabar muchas horas, más las giras. Siempre tuve una vida intensa a nivel laburo, pero lo que tuvo Las Estrellas es que me dio la posibilidad de entrar a un montón de casas de gente que no me conocía”, explicó a Ciudad.

“Antes me pasaba que me reconocían mucho los chicos y los padres que miraban el programa, pero no tan masivo como ahora. Las Estrellas fue un éxito y lo miró mucha gente; mi personaje tuvo mucha llegada, entonces eso fue muy hermoso”, contó con respecto a la tira anterior a Separadas.

Con respecto a sus cambios de look frente a cada trabajo, ella dio sus tips: “Me gusta mucho cambiar de look y si es para personajes, más. Siempre pongo mi pelo a disponibilidad de mis personajes, es de ellos. Cristian Rey es mi peluquero, que me lo cuidó durante todo el año, me hizo muchos baños de crema, baños de luz, cortecitos mínimos en las puntas. Cuando se hacen tinturas tan fuertes y hay que sostenerlas un año, no se tienen que ver las raíces, pero con un buen cuidado y alguien que te mime el pelo se puede”.

Fuente: TN