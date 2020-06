Tremenda confesión de Rocío Oliva sobre Maradona: “Diego me dijo que… si nos separamos, te meto presa”

Rocío Oliva visitó el piso de Intrusos, contó que “está en pareja” y aseguró: “Diego es parte de mi pasado”.

Al hablar de la famosa situación monetaria con el ex futbolista, aclaró: “Ahora estamos en una pandemia, no se puede resolver en la Justicia mi reclamo económico con Diego Maradona”.

Luego, la deportista reveló cómo era su relación con el Diez: “Había cosa que no me gustaban pero tenía que aceptarlas. Diego nunca quiso que trabaje. Yo estaba al lado de Diego, pero no lo hacía como un trabajo, lo hacía como mujer. Vivimos seis años. Trataba de solucionarle el problema”.

A lo que Jorge Rial comentó: “No era el caso de la mujer sumisa que quería estar al lado de su marido, había una cosa de acción tuya también”.

Entonces, Rocío Oliva sostuvo sobre el trato con él: “Yo creo que todo lo que va a tener que ver con el amor siempre se va a entender bien. Cuando vos hablás con amor y explicás las cosas, a mí nunca me dijo que no. A no ser que no tenga ganas y me decía que no”.

Minutos después, el conductor de intrusos le preguntó: “Cuando (Maradona) te metió en cana, por qué no te separaste?”.

Inmediatamente, ella se sinceró: “Porque tenía 20 años, porque creía que las cosas podían ser distintas. Había muchas cosas que no entendía y el tiempo me las mostró, y las pude entender. Después ya me puse más canchera en otro tipo de cuestiones”.

A continuación, agregó: “Diego me decía: ‘Si no estás conmigo, algo te va a pasar’. Está mal pero era así. Como esa vez que nos separamos, Diego me dijo: ‘Si nos separamos, yo te meto presa’”.

Entonces, la panelista Débora D’Amato le consultó: “¿Cómo perdonás eso?”.

A lo que Rocío Oliva contestó: “Y lo perdonás. Cuando estás enamorada y tenés 20 años y decís: ‘Esto va a cambiar’. Después cuando charlamos, me pidió perdón arrodillado. Cosas que uno crece. Hoy si me pasa a los 30 años, no le tolero ni la mitad de las cosas. Porque uno aprende de ahí, de las cosas malas y de las buenas”.

Al final, Rodrigo Lussich también apuntó fuerte y le preguntó: “¿Él (Maradona) ejerció violencia de género sobre vos?”, y ella respondió: “No, no. Sobre el episodio, me sacó el teléfono y quedó ahí. Yo se lo mandé a una sola persona y se viralizó. No era mi intención”.

Fuente: América.