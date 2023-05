Trataron a Pampita de «gorreada», y la modelo salió con los tapones de punta

La historia empieza cuando la influencer cordobesa, compartió en su cuenta de Instagram la captura de una conversación que mantuvo en privado con Pampita, en la cual buscaba contar con su firma en una colecta para salvar animales, pero ella se negó.

Fue entonces cuando Mar Tarres escribió en el posteo: “¿Entiendo que quizás no está de acuerdo, o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir? ¡¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía!!”

Ante el escrache, la modelo no se quedó callada y comentó la publicación de la influencer expresándole: “Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro”. y luego sumó: “Sos una busca fama! ¡Sino no se entiende!” manifestó Ardohain y agregó: “Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”.