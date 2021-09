«Tratando de superar tu partida»: Virginia Gallardo conmovió con su especial homenaje a Fort

Virginia Gallardo no la pasó bien en estos últimos días, y es que, desde que se negó a aparecer en la serie de Ricardo Fort, la famosa ha tenido más de un cruce con la hija del chocolatero. Claro que, además de eso, recibió múltiples críticas por parte del entorno del Comandante.

Ahora bien, la vedette en reiteradas ocasiones confesó que nada tiene con la serie, sino que se trata de un tema personal para ella, de hecho, también ha confesado que le ofrecieron más de una oportunidad para ser cara de homenajes a Fort, a los que también dijo que no. Aunque en esta última semana hizo una excepción.

Se trata de un programa que realiza homenajes de distintas celebridades en la pantalla de América y esta vez le tocó a Ricardo Fort y fue elegida como conductora nada más y nada menos que Virginia, quien accedió con emoción. La transmisión se dio ayer 5 de septiembre, cuando Gallardo abrió el show, dio la bienvenida y realizó un pequeño discurso.

«Acá te vamos a mostrar todo. Han sido días difíciles para mí, sabrán, porque se ha hablado mucho. Estar acá es movilizante, creo que hace que uno remueva un montón de cosas, hay mucha historia, hay mucho cuestionamiento. Pero creo que me va a hacer bien. Me gusta escribir, me gusta hablarme, generalmente cuando estoy sola. Hace unos días, me escribí una frase, que creo, me representa», comenzó a relatar Virginia.

Para luego confesar cuál fue esa frase que tanto la ayudó:

Años tratando de superar tu partida y llega éste programa para sanar mis heridas.

Luego de la emoción con la que cargó, Gallardo habló sobre su decisión de aceptar formar parte del programa. Confesó que fueron dos los motivos, uno porque a Fort le hubiese gustado mucho que se emita, tal como lo hizo, y el segundo, porque le hubiese encantado que Virginia fuese quien lo condujera.

Una serie épica

La serie que contará la vida de Ricardo Fort aún no tiene una fecha de estreno exacta, pero se sabe que será pronto. Los detalles que se obtienen de la tira siempre son comunicados por Martita Fort a través de sus redes sociales. Lo último que se supo es que habrá muchos invitados que formaron parte de la vida del Comandante.