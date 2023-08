Tras varios cruces al aire con “El Negro” Oro, Cinthia Fernández no irá al programa en toda la semana

Desde que El Pollo Álvarez se despidió de la conducción de “Nosotros a la mañana”, “El Negro” se hizo cargo del ciclo. En el primer programa todo transcurría sobre rieles, pero, ya en el segundo envío, y a lo largo de los que siguieron, se vieron fuertes encontronazos entre Oscar y la ex vedette.

“No estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo, soy una mujer muy libre, no me gusta quedarme callada…no considero que trabajo en desorden, no me creo mil, soy una laburante, discutir con una persona es como una gimnasia para mí y es una dinámica de televisión, me hubiese gustado que me dejen desarrollar».

Y agregó: «Me hubiese gustado otros tratos, otras frenadas, prefiero llorar antes de putear….pero siempre voy a ser fiel a mis convicciones” dijo Cinthia, entre lágrimas, quien recientemente se fue muy molesta en su casa, aunque pudo expresar todo al aire hablando con el conductor.