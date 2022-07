Tras una romántica propuesta en Europa, Sol Pérez anunció que se casa Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni están en pareja desde hace tres años. La joven contó en sus redes sociales que se casa y compartió el video de la romántica propuesta.

«¡Nos casamos! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor», escribió Sol en Instagram. En el clip audiovisual se puede apreciar que fue una propuesta sorpresa y soñada, ya que fue a bordo de un barco en Grecia, donde se encuentran actualmente de vacaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sol Perez (@lasobrideperez)

Semanas atrás, antes de la gran propuesta, Sol Pérez visitó a Florencia Peña en La Puta Ama (América TV) y contó cómo se imaginaba su casamiento. «Yo quiero un fiestón, banda, todo. No soy tanto de mucha gente y Guido, sí», aseguró.

«Para mí era muy importante el casamiento y también le dije que quiero ser madre y lo planteé desde el principio. Guido es más de la fiesta y yo soy más de la ceremonia», agregó.

Sol y Guido blanquearon su relación públicamente en octubre de 2019. Tras un tiempo de relación, la panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) dialogó con Pronto y contó cómo se conocieron.

«Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar. Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda», dijo por aquel entonces.