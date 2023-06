Tras su separación de L-Gante, Tamara Báez vuelve a apostar al amor

La tormentosa separación de Tamara Báez y el cantante L-Gante parece haber quedado atrás. Los jóvenes compartieron juntos gran parte de su vida, siendo vecinos en el barrio General Rodríguez y viviendo una aventura romántica de casi 7 años, fruto de su relación tuvieron a la pequeña Jamaica, su única hija.

Luego de haber decidido tomar caminos separados, con algunos dardos venenosos de por medio, L-Gante ya había sido vinculado con algunas posibles salientes, pero nada oficial. Ahora llegó el momento de Tamara Báez, quien fue la encargada de confirmar un sorpresivo acercamiento a un futbolista.

Tamara Báez y L-Gante. Fuente: (Instagram).

¿Quién es el nuevo enamorado de Tamara Báez?

Hace apenas unas horas que la influencer fue la encargada de dar la primicia, de compartir ella misma una publicación mediante sus redes sociales con su nuevo enamorado. Hablamos de Gonzalo Escudero, jugador de fútbol oriundo de Remedios de Escalada.

En el posteo, compartido en horas de la madrugada, se ve a Tamara Báez y Gonzalo muy juntos, con una sonrisa que les ilumina el rostro a ambos.

Tamara Báez. Fuente: (Instagram).

Pero no conforme con la primicia revelada, la ex pareja de L-Gante fue por más, luego de compartir otra fotografía juntos a las 05:05, explicando el particular significado de aquel horario.

Tamara Báez. Fuente: (Instagram).

“La 05:05 es, oficialmente, la hora del amor. Si la ves continuamente en tu reloj, es muy probable que el universo te esté avisando de que hay alguien que está locamente enamorado de ti. Es probable que, al menos por ahora, esté ocultando sus sentimientos” se lee en la captura de pantalla compartida por Tamara.

Tamara Báez. Fuente: (Twitter).

Por la hija que tiene en común con Elían, o conocido como L-Gante, seguramente haya sido uno de los primeros en enterarse por la propia Tamara Báez de su incipiente romance. Se trata de un primer paso, pero muy importante, para volver a apostar al amor luego de su fallido enamoramiento con el cantante de cumbia. ¿Futbolista por cantante? Así parece.