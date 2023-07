Tras su regreso sin gloria de España, ahora Fernanda Iglesias se separó: «Soporté cosas que no me gustaban»

La panelista confirmó las sospechas que se venían rumoreando desde que regresó de España semanas atrás: «Me separé, estoy triste. Fui obligada a tomar la decisión, porque pasaron cosas que no me gustaron. Hace 13 años que estábamos. No estaba separada cuando me fui y cuando volví, pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión. En buenos términos, la verdad que no, siempre surgen cosas. No lo veníamos charlando, surgió. No es desgaste…», afirmó al borde de las lágrimas.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si fue por alguna infidelidad, Fernanda expresó: «No sé… caliente, caliente. Me separé porque ya había cosas que no me gustaban. Soporté cosas que no me gustaban, cosas que él hizo. Él es un re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo. Él trabaja mucho… pero también salía mucho de noche y lo dejaba a mi nene solo».