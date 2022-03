Tras “sopapearse” con Berni, alcalde PRO se sumó a los que piden manejar la Policía

Los ecos del enfrentamiento verbal que mantuvieron en Expoagro el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, aún sigue resonando y generando ruido. Delante del gobernador Axel Kicillof y de las cámara de televisión, y luego de un acto de entrega de patrulleros en el evento, Berni replicó al alcalde de Juntos respecto de la cantidad de patrulleros con que cuenta el municipio, señalando que “estamos reemplazando toda esta chatarra que nos dejó el gobierno de Vidal y que su último patrullero que ingresó fue en el 2017 y vean cómo están». Passaglia, alcalde PRO, refutó el dato: “San Nicolás tiene aproximadamente cincuenta patrulleros, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”. El contrapunto público generó una cadena de solidaridades hacia el jefe comunal, que se magnificó en las redes sociales y se hizo de manera presencia durante la visita de intendentes y legisladores de Juntos a la exposición del campo que tiene lugar en territorio nicoleño. En las últimas horas, los jefes comunales de Lanús y La Plata, Néstor Grindetti y Julio Garro -respectivamente- lograron que Passaglia manifieste su alineamiento con la idea que impulsan, centrada en el traspaso de la Policía Local a los municipios. “Si el ministro no quiere o no puede hacerse cargo de la seguridad, que nos transfiera las herramientas a los municipios que queremos darle respuestas a nuestros vecinos en este tema tan importante”, publicó en sus redes, luego de asegurar que el funcionario provincial “desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio”. Luego de recorrer la exposición, el alcalde de la capital provincial reiteró su reclamo, asegurando que “la Policía Local no nació como un apéndice de la provincial. Es una fuerza de cercanía con el vecino y somos los intendentes los que recorremos los barrios todos los días”. A su turno, Grindetti remarcó que “la Seguridad en las grandes ciudades deben responder a una mayor participación del municipio en el manejo de la fuerza y el abordaje del mapa del delito; por eso coincidimos en la necesidad de avanzar con el traspaso de la Policía Local”.

Ambos jefes comunales impulsan un proyecto, que será presentado a la Legislatura bonaerense, para dar un encuadre legal al pretendido traspaso de la Policía Local, que funciona en 44 municipios de la Provincia. La idea fue apoyada por otros intendentes “amarillos”, como Héctor Gay (Bahía Blanca) o Diego Valenzuela (Tres de Febrero), aunque la idea no es defendida de manera unánime dentro del espacio que conforma la alianza Juntos. Por caso, el alcalde marplatense, Guillermo Montenegro, sostuvo que “la articulación con el Ministerio de Seguridad ha sido positiva y no ve necesario cambiar. Hicimos un convenio para que en cada Patrulla Municipal haya un policía de la Provincia para la tarea de prevención y eso está funcionando hace varios meses en los barrios”, dijo. FUENTE: LA TECLA