Tras ser acusado de dejar sin trabajo a Anita Martínez, el Bicho Gómez rompió el silencio

A raíz de esto, Martínez no ocultó su enojo. Ella quería seguir, falta tan sólo un mes si es que llegaban a la final, y entendía que valía la pena el esfuerzo. Pero ante la nueva regla, que no permite reemplazos, la decisión de Gómez la arrastró a ella.

El Bicho había dicho: “No podemos ensayar porque ella tiene que viajar”. No quería seguir a medias, y esto se sabía, porque Anita está con su obra en Carlos Paz, por lo que estaba yendo y viniendo, pero al artista no le hizo gracia, y se fue.

En el medio, fue acusado de dejar a su compañera sin trabajo y, ante esto, salió a hablar para defenderse, porque todo viene a raíz de que ella no podía dedicarle todo el tiempo.

“Con Anita ya lo hablamos. Es más, tengo audios de cómo charlamos nosotros para renunciar al programa”, dijo en LAM y agregó: “Ella si quería seguir, entonces le propusimos a la producción que pusieran un bailarín y ella siguiera y yo haciendo las previas, porque para mí es muy difícil ensayar dos días. Y después, la decisión de que no siga Anita fue de la producción”.

Por otro lado, remarcó: “Yo entiendo el juego, y todo, pero lo que más me duele es que digan que yo la dejé sin trabajo cuando, en realidad, ya lo veníamos hablado hace un mes y medio, no solo con Anita, sino con la producción”.

“Yo también necesito el trabajo, no es que me bajo y soy millonario. Pero me gusta hacer las cosas bien, que se vea bien. Ella es bailarina, y a mí me cuesta…imaginate con dos días de ensayos. Yo no quiero hacer una bola más grande, pero me molesta que digan que yo la dejé sin trabajo”, enfatizó.