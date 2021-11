Tras los rumores de romance con Luli Salazar, Mariano Martínez hizo un sugestivo posteo y lo borró

En los últimos días, Mariano Martínez fue vinculado sentimentalmente con Luciana Salazar, luego de que ambos coincidieran en Miami. Tras los rumores, él recurrió a las redes sociales para compartir una frase que llamó la atención y alimentó dichas especulaciones.

«Estoy feliz de estar acá. Jorgito es un amigazo y tiene una energía increíble, lo mismo que Lu, que la conocí ahora y ya son amigos para mí», dijo Mariano cuando bailó en «Showmatch».

Mariano Martínez subió un posteo a su cuenta de Instagram y escribió: «Un lobo no pierde el sueño por la opinión de las ovejas». Además, lo más llamativo fue que al poco tiempo de haber hecho la publicación, el exprotagonista de «Valientes» la eliminó.

Mariano hizo un cambio en su vida y optó por utilizar más las redes sociales para compartir fotografías y divertidos videos de baile.

Dónde comenzaron los rumores

Hace unos días, tanto Mariano Martínez como Luciana Salazar partieron rumbo a Estados Unidos para tomarse un tiempo de descanso. Pese a que viajaron cada uno por su lado, surgieron rumores de que estarían juntos. Rodrigo Lussich analizó la situación en «Intrusos» y dijo: «Hasta acá, son solo coincidencias, pero ustedes recuerdan que Marcelo Polino, el hombre que sabe todo, dijo ‘no vayan por el lado de otra gente porque el hombre que está con Luciana es alguien que estuvo en el Bailando’, y que por eso no llamó tanto la atención cuando fue a verla bailar».

«Cuando sacamos a Jorgito Moliniers (exbailarín de Luciana) en un móvil y expusimos el tema de Mariano Martínez, él dijo ‘yo no quiero hablar, no quiero hablar’ «, recordó Adrián Pallares respecto al momento en que el actor y ahora influencer bailó con Luciana Salazar en «Showmatch: La Academia» para el ritmo de la salsa de a tres.

Por aquel entonces, la mediática desmintió que pasara algo con Mariano, más allá de una buena relación: «La verdad es que Mariano es un divino. Yo no lo conocía, nunca me lo había cruzado en mi vida y me encantó como persona. Es un ser humano súper lindo, un caballero, atento y anfitrión. No tengo nada que decir o encontrar negativo, porque la verdad que es todo lindo lo de él».