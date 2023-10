Tras los rumores de infidelidad, Neymar y Bruna anunciaron el nacimiento de su hija

El pasado 6 de octubre la modelo Bruna Biancardi dio a luz a Mavie, la pequeña de Neymar Junior. La hija del delantero de la selección de Brasil nació en San Pablo mientras su padre se encontraba en Arabia Saudí, donde el talentoso volante se desempeña en Al Hilal. Inmediatamente el ex compañero de Lionel Messi en el Paris Saint Germain voló rumbo a su país para darle la bienvenida a la pequeña Mavie.

Con una publicación en sus redes sociales, los padres de Mavie presentaron en sociedad a la recién nacida, “Nuestra Mavie llegó a completar nuestras vidas ¡Bienvenida, hija! Ya eres muy amada por nosotros. Gracias por elegirnos” escribió la modelo en sus redes sociales junto a unas tiernas imágenes de la pequeña.

El futbolista de 31 años, que es padre de Davi Luca, producto de su relación con la modelo Carolina Dantas, también compartió la noticia en su redes. El tramo final del embarazo no fue fácil para Bruna Biancardi, que debió lidiar con las andanzas amorosas del ex delantero del Barcelona que fue visto en una fiesta con otra mujer.

Pedido de disculpas y recaída

“Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy aseguro que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor nos hará más fuertes. Siempre nosotros. Te amo”, con esas palabras Neymar intentó recomponer su relación con Bruna, sin embargo, el jugador volvió a incurrir en una situación similar cuando en el pasado tres de septiembre fue visto nuevamente a los besos con otra mujer.

Tras esa infidelidad, Bruna publicó en sus redes sociales: “En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco los mensajes de cariño”. Más allá de las idas y vueltas, la pareja, que no se sabe si sigue en pie, se mostró feliz y unida en la bienvenida a Mavie.