Tras los dichos de Jimena Barón, Dalma Maradona rompió el silencio

Esta historia de amistad y traición comienza luego de que Jimena Barón se dé con la noticia de que Gianinna Maradona, una de sus mejores amigas, había comenzado una relación sentimental con Daniel Osvaldo, su ex pareja y padre de su hijo Morrison. Este escándalo afectó también su amistad con Dalma y ninguna se guardó nada.

Así como Jimena Barón se descargó con su música, escribiendo el tema “La Araña”, también fue a través de las cámaras de los medios de televisión que dejó algunas declaraciones polémicas. Y Dalma Maradona al ser consultada al respecto se expresó sin pelos en la lengua.

Jimena Barón – Dalma Maradona. Fuente: (Twitter).

La fuerte respuesta de Dalma

Ambas protagonistas de esta historia fueron interceptadas por el notero y cámaras de LAM, programa de América. Llegado el momento de responder de la hija del Diez argentino, fue contundente pero prefirió guardarse mucho de lo que pensaba para hablarlo en privado con Jimena.

Jimena Barón – Gianinna Maradona. Fuente: (Twitter).

“Lo quiero hacer de manera privada y por eso ahora no tengo nada más para decir solo que vi lo que dijo y le escribí” expresó Dalma Maradona, revelando que le mandó un mensaje y si ambas partes lo desean lo arreglarán, o no, pero sin cámaras de por medio. “Hay algo que no entendí de lo que ella dijo y quiero hablarlo de manera privada”.