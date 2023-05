Tras las últimas y polémicas declaraciones de Jey Mammón, reapareció Lucas Benvenuto

En medio de versiones cruzadas respecto a que no sería invitado a los Premios Martín Fierro 2023, Jey Mammon dio una entrevista para Infobae, en la cual quebró en llanto al hablar de cómo transita su vida, luego que se haga pública hace dos meses la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Tras las últimas declaraciones de Jey Mammon, Lucas Benvenuto recurrió a sus redes sociales luego de oír al músico, y a través de su Instagram, el joven hizo contundentes publicaciones, mostrando que está disfrutando de su nueva vida en Usuhaia. En su cuenta personal subió un video donde se lo ve sobre la pista de hielo acompañado de unas palabras que decía: Volví a sentir lo mismo que hace unos años. Cuánto me alegra haber respetado la decisión de no hablar más de todo aquello que alguna vez me hizo mal, y seguir”. En los últimos días, Jey aseguró que llevará a la justicia a Yanina Latorre, Flor de la V, Ángel de Brito y Karina Mazzocco, reclamando una compensación económica, y aseguró que su objetivo no es el dinero, sino que se conozca la verdad. Además, aseguró que frente a esta situación se encuentra “muerto en vida”. “Aun con el amor que te demuestra la gente, aun con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando. ¿Sabes? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntas cómo me siento yo hoy, muerto en vida”, sostuvo.