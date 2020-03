Tras la viralización de un tweet de 2012, Graciela Alfano explicó cómo advirtió sobre el virus

El 1° de diciembre de 2012, Graciela Alfano escribía en su perfil de Twitter: “Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente. Es de la familia de los que causan resfríos”.

En aquel momento el mensaje pasó inadvertido. Sin embargo, ayer en plena preocupación por la pandemia del COVID-19, el tweet que ya tiene más de siete años reflotó, se viralizó y se convirtió en tendencia en la red social del pajarito donde el hashtag #GracielaAlfanoCoronavirus se impuso en los primeros puestos.

En este marco, desde Ciudad se comunicaron con ella para conocer el trasfondo de tamaño vaticinio; a lo que la ex angelita explicó: “Yo, en general, posteo muchas cosas todo el tiempo sobre muchísimos temas. Cosas graciosas para reírme, pero también sobre otras cuestiones. Me gusta leer papers académicos de medicina en distintos idiomas y los traduzco en mis redes. Seguramente, habré leído algún documento al respecto, pero no recuerdo dónde”.

“Lo hice para informar como cuando posteo sobre temas filosóficos, para ayudar a la gente a vivir mejor. Ahora también subí posteos a mis historias de Instagram​ sobre el tema de coronavirus con un médico que cuenta cómo está la ciudad de Milán. Muchos se sorprenden por mi tweet de 2012, pero leí en la red social que una universidad de Santa Fe lo investiga hace siete años ya”, agregó.

Y destacó: “Me gusta mucho leer sobre medicina y estar informada. No es el único posteo que hice, la información científica me apasiona y la transmito a mis seguidores. Si ese tuit de 2012 sirve para ayudar a que la gente tome conciencia de la importancia de la higiene, me alegro porque mucha gente me sigue. Más allá del humor que le pongo a mi Twitter y que retwitteo mensajes de mi seguidores, esto no es un chiste. Es una pandemia y hay que tomarlo muy seriamente”.

Sobre que su nombre se haya convertido en tendencia en las redes, aseguró: “Soy TT por lo que dije y por qué lo dije, pero esto se está estudiando hace años. No soy científica, solo me interesa estar informada. Pero este coronavirus, el Covid-19, es otro virus mutado, según lo que leí”.

En esta línea, reflexionó: “Lo que mata es la ignorancia y la falta de educación. No soy adivina como dicen en Twitter, soy culta y leo mucha información. Esto no es joda. Si te fuiste de viaje, tenés que hacer la cuarentena por vos y por los demás porque podés ser un paciente asintomático, pero contagiás igual. Es un tema de salud pública. ¡Ahora no hay que pensar en el negocio, sino en contener la pandemia!”.

Y finalmente hizo mención a las medidas de precaución que ella está tomando: “Yo intento quedarme en casa lo mayor posible y no saludo más a nadie. Quizá, incluso, estoy enferma yo y los puedo contagiar. Mirá lo que pasó con Tom Hanks… cuando sos famoso, la gente se te acerca mucho a saludarte y es un problema. No hay que entrar en pánico, hay que entrar en conciencia. Lavarse las manos, no tocarse la cara, tomar líquidos calientes, y si tenés tos, usar barbijos para no contagiar y contener. También tomar mucha vitamina C para reforzar el sistema inmunológico”.