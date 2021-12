Tras la sanción de la Legislatura, la Provincia ya tiene Presupuesto 2022 y Ley Impositiva

Finalmente, en la madrugada de este miércoles 29 de diciembre la Legislatura bonaerense aprobó los proyectos de Presupuesto 2022 y Ley Impositiva elaborados por el Gobierno de Axel Kicillof.

El mismo asciende a 3.1 billones de pesos con un cálculo de gastos y recursos que tendrá un déficit primario por 48.800 millones y un déficit financiero 133.000 millones. Además, esto llevará un endeudamiento por 94.000 millones.

Entre las modificaciones incorporadas antes del debate se destacan las partidas para los nuevos Ministerios; el Fondo de Infraestructura Municipal por 18 mil millones de pesos, más 7 mil millones para el Fondo de Seguridad; y la creación de un Fondo Compensador para los Municipios que perderán con la modificación del CUD.

Desde la Provincia destacaron que se invertirá más de 266.000 millones en gastos de capital, un número «histórico» que implica un crecimiento del 123 por ciento respecto al 2019.

«Los impuestos distorsivos le sacan competitividad a los puertos frente a otros puertos cercanos que obviamente tienen costos menores por el impacto que tiene la carga impositiva y ponen en riesgo desalentar nuevas inversiones», señaló Santiago Passaglia, de Juntos por el Cambio, durante el debate.

Y agregó: «Lo que más me preocupa es qué hacen con los recursos y cómo los invierten, como las Casas de la Provincia. Más allá de las prioridades y las urgencias, esta idea de invertir en edificios en cada ciudad es sin duda una idea que atrasa y va en contramano de lo que hace todo el mundo».

Por su parte, Juan Pablo De Jesús, titular de la Comisión de Presupuesto, dijo: «Estamos votando un Presupuesto muy importante, con mayores inversiones en Educación, Salud, Seguridad. Quiero destacar el objetivo de que las obras lleguen a todos los municipios, con el Fondo de Infraestructura Municipal. Para que las obras lleguen, el Presupuesto contempla 260 millones de pesos en gastos de capital, una inversión récord».

«El Gobierno de la Provincia haya tomado la decisión de que haya un edificio propio de la Provincia y dejar de alquilar es una gran demostración de la importancia que tiene hacia los municipios. Parece que fueramos inquilinos. Esto muestra que la Provincia está presente en todos los distritos».

«El diputado es parte del pequeño porcentaje que no se aplicó ninguna dosis y pone en riesgo a su conjunto», le dijo la diputada Berenice Latorre de Caro a su par quilmeño Martiniano Molina. «Nosotros tenemos la responsabilidad de no presentar justificación y dejar atrás la polémica. No hay justificación admisible, tenemos que seguir vacunando a nuestras vecinas y vecinos».

Por su parte, el libertario Sotelo señaló: «Estamos creando un presupuesto que crea 25 mil empleados, han pedido la aprobacion de nuevos ministerios que no estan en el Presupuesto. El 2,4 por ciento del presupuesto se destina al género, más de lo que se destina al equipamiento de la Policía. No vamos a acompañar ningún Presupuesto con ideología de género ni sectarios».

Las claves del Presupuesto bonaerense 2022

– Infraestructura: se prevé una inversión en Transporte terrestre de 40.982 millones de pesos; Vivienda y Urbanismo con 21.421 millones; Agua potable, alcantarillado y desagües pluviales con 418.451 millones; Ecología y Saneamiento Ambiental con 9.861 millones; Energía, combustibles y minería con 7.599 millones; Suelo, riego, desagües y drenajes con 6.842 millones y otros 17.003 millones de pesos en el resto de rubros.

– Seguridad: se invertirá el año que viene unos 47.233 millones de pesos. De esa cantidad, unos 7 mil millones irán al Fondo de Seguridad a repartir entre los municipios bonaerenses.

– Salud: la inversión en medicamentos e insumos ascenderá a 63.169 millones de pesos, para el desarrollo y puesta en funcionamiento de Unidades de Pronta Atención y construcción de Centros de Atención Primarias se estiman 8790 millones de pesos.

– Educación: la inversión en Infraestructura y tecnología será de 35.333 millones de pesos, 11.000 millones para el programa ATR y 17.000 millones para la formación y fortalecimiento de la educación superior.

– Empleo, Producción e Inclusión Social: 30.423 millones de pesos en Producción, Empleo y Ecología y 96.390 en Inclusión Social.

– Género: 74.731 millones de pesos, un 2,4 por ciento del presupuesto total.

Ley Fiscal

En cuanto a la ley Fiscal para el 2022, desde el Gobierno resaltaron la intención de sostener la “progresividad” en los cobros de tributos. Los Ingresos Brutos no tendrán ningún “cambio en el régimen de alícuotas”, adelantando que “se contempla ampliar universo de empresas que cuentan con alícuotas reducidas”, a través del incremento del “101 por ciento del máximo de facturación”.

A su vez, continuará la exención por doce meses a los contribuyentes que se encuentren en la categoría A del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes que se adhirieron al Monotributo unificado.

En los impuestos patrimoniales se establecieron “topes progresivos de crecimiento” donde “la gran mayoría de los contribuyentes tendrán aumentos igual o menores al 35 por ciento”

– Inmobiliario Urbano Edificado: se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. De este modo, casi el 90 por ciento de los contribuyentes tienen aumentos menores al 35.

– Inmobiliario Urbano Baldío: se reconstruyen los límites de la tabla de alícuotas con el objetivo de no incrementar la presión tributaria (igual alícuota implícita).

– Inmobiliario Rural: se establece el mismo escalonamiento progresivo que en el Edificado. De esta forma, la mayoría de los contribuyentes tienen un incremento inferior al 35 por ciento.

– Impuesto Automotor: se disponen topes de crecimiento del Impuesto que son ascendentes a mayor valor. De esta forma, la mayoría de los dominios abonarán un incremento igual o menor al 35 por ciento.

– Impuesto de Sellos: se adopta la misma política impositiva que la vigente durante el año 2021, manteniéndose las alícuotas vigentes.

FUENTE;LA TECLA