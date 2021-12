Tras la publicación de escandalosos mensajes en las redes, María Becerra confirmó su separación de Rusher King

Todo comenzó cuando la cantante publicó una serie de tuits que después decidió borrar, sin embargo decidió aclarar su situación sentimental.

María Becerra y Rusher King fueron una de las parejas más queridas de la música urbana. En las últimas horas, después de que publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, la intérprete de Mienteme decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió Becerra este domingo a la mañana.

Hasta la noche del viernes estaba todo bien: se habían mostrado juntos y enamorados en el show de Camilo en el Luna Park. Pero algo ocurrió cuando la intérprete escribió una serie de fuertes tuis el día sábado que borró a los pocos minutos y dejó de seguirlo en Instagram. Y siguió este domingo con un nuevo mensaje que decidió también eliminarlo una vez publicado.

“Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, fue el posteo que escribió la joven de 21 años y que se mantuvo plasmado en las redes durante varios minutos. De hecho recibió en ese lapso más de 840 comentarios e innumerables retuits. Sin embargo, decidió borralo como había hecho con los anteriores.

El sábado por la mañana, María Becerra había sorprendido a los seguidores en Twitter al publicar unos escandalosos mensajes como: “Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”. Al cabo de unos minutos, la joven terminó borrando. Pero eso no fue todo, ya que tanto la cantante como Rusher King se dejaron de seguir mutuamente en dicha red social.

Sin embargo, en Instagram, solo fue Becerra la que tomó la determinación de dejar de seguir a Rusher King, y como si eso fuera poco, eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a el en su feed. Hasta el momento, el cantante aún exhibe en esa red social las postales con ella y no la dejó de seguir.

Según contaron en varias entrevistas, se conocieron en un campamento de música. “El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, dice ella entre risas en un video que comparten en YouTube.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él. Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar.

Antes de convertirse en la cantante argentina más escuchada del planeta, María Becerra era una youtuber cuyos divertidos videos generaban millones de visualizaciones. Todavía no había canciones, sino desopilantes secuencias en las que se afeitaba la cara con espuma o bañaba a su gato. Pero su verdadera pasión estaba en la música, y las plataformas empezaron a conocer otra faceta de la artista. Lo que no cambió es la magnitud del alcance de sus canciones, que se contaron por millones y no parece tener freno. Y ese camino desembocó en la reciente nominación al Grammy Latino.

“Sería un gran logro para mí si pudiera mantener mi carrera así, trabajando de forma independiente”, destacó la artista que empezó de la misma manera, cuando solo tenía 12 y la red social que se imponía era Facebook. El monólogo en forma de parodia duraba unos 5 minutos y fue visto, sí, por más de un millón de veces en solo cuestión de horas. Y en ese sentido proyectó su futuro: “Sé que llega un punto en el que es muy difícil pagar todos los gastos, porque los videos, todo, lo pago yo. Pero mi objetivo sería tener mi propia compañía discográfica. Eso sería increíble”.

