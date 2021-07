Tras la polémica por la “falta” de combustible, obligan al capataz del corralón a usar una camioneta de la delegación.

(Por Ciudad Noticias): En un fuerte informe que dio a conocer en la mañana de hoy el programa de radio “Punto de Referencia”, se supo que el polémico capataz que está bajo la lupa en una investigación por la falta de combustible de una maquinaria vial, tendrá que usar una camioneta del municipio y no, su vehículo particular como lo viene haciendo desde hace años.

Según adujo el conductor del programa matutino de LA ZERO FM, la orden bajó desde Pigüé, y la camioneta que tendrá que usar para cumplir con sus “funciones”, está en reparación en un taller propiedad de un hombre ligado al mundo de los kartings.

“Ahora el –Playboy- del corralón municipal, deberá sí o sí, por lo que me dijeron desde el propio municipio, recorrer los lugares donde los operarios se encuentran trabajando, en una camioneta que está en reparación en el taller de Schut.

La concejal Ana Lucía García en su momento, agarró a éste impresentable en su casa, que la verdad, solo se dedica a recorrer o visitar a algunas señoritas en horas de servicio. Desde ahí –Peta-, se lo puso entre cejas. Lo cierto que ahora, el playboy municipal, tendrá que dejar su vehículo particular, y dedicarse a hacer lo que corresponde, o seguir en la suya, pero con la camioneta del municipio”, aseguró el conductor de (Punto de Referencia- de radio La Zero).

Por último, el periodista de la única radio independiente del distrito, dijo que; “este personaje no sé cómo hizo de pasar de un día a otro de tener un rastrojero, a una camioneta 0 km, pero además por lo que se desde su círculo más íntimo, es que en poco tiempo, tiene pensado comprar otra camioneta valuada en $5.000.000. Yo me pregunto…¿siendo capataz, se puede llegar a un cambio radical en relación a propiedades?. Algunas de las chicas que suele ingresar a su domicilio me dijo que tiene la casa muy impecable, con mucho lujo. Además, tendría varia propiedades y algunos terrenos, cuando hay cantidad de gente que quiere comprar uno para hacer su casa y el ejecutivo dice que no hay o están con problemas judiciales”, sentenció Pablo Peralta.