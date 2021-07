Tras el SÍ de Manes, Lilita dio un paso al costado

La confirmación de la candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, ratificada el día en que se realizó la Convención de la UCR bonaerense, tuvo varias repercusiones, incluso fuera de la órbita boina blanca. Por caso, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se bajó de la pretensión de competir por la nominación a diputada nacional en las próximas pasos, manifestando que “habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil”. “Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio”, dijo la titular del partido, luego de haber adelantado, días atrás, su disconformidad con la postulación del neurocientífico.

Con un mensaje difundido a través de las redes sociales, “Lilita” añadió: “Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura. La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas”. “Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente”, sostuvo. FUENTE: LA TECLA