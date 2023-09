Tras el paso de De Paul por el país, Cami Homs sigue sin poder hablar de sus hijos

Rodrigo de Paul se encuentra en Argentina por el partido frente a Ecuador, y salieron a la luz nuevos conflictos con su ex pareja, Camila Homs. Sumados a los confrontamientos de larga data entre la ex pareja, parece que hay un nuevo disgusto en puerta. El cual surgió luego del partido que Argentina jugó contra Ecuador, y quien dio detalles del asunto fue la periodista Nancy Dure en Socios del espectáculo (El Trece). “Ayer, durante el partido de Argentina, la familia de Camila vio que Bautista estaba en la cancha, cosa que los indignó”, expresó. Y el motivo es que hace poco se conoció la medida judicial que tomó Rodrigo De Paul contra Camila a raíz de su participación en el Bailando: ella no puede mostrar a sus hijos en común ni hablar sobre ellos. Y justamente por ello es que el hecho de que apareciera uno de ellos en la cancha motivó el enojo en el clan Homs. “Más allá de mostrarlo o no mostrarlo, lo que le indigna a Camila es que de Paul no quiere que ella lleve a su trabajo actual a los nenes, se lo prohibió. Pero por otro lado, él los lleva al trabajo de él”, sumó el conductor Rodrigo Lussich. Rodrigo de Paul volvió a la Argentina para el partido de eliminatorias que jugó la Selección frente a Ecuador. Si bien fue una noche de festejos, este viernes se conocieron nuevas internas entre el futbolista y su ex pareja, Camila Homs. Es sabido que para Cami no fue fácil tomar la decisión de volver sola a vivir a Buenos Aires con sus hijos tan pequeños, cuando se separó de de Paul y casi inmediatamente él comenzaba a ser noticia por su romance con Tini; pero hoy está parada en otro lugar y, sin embargo, no logra la felicidad plena, dado que no tiene la libertad de poder hablar ni de mostrar a sus chicos. Como lo contó en “El debate del Bailando”, Camila Homs no tiene prácticamente relación con su ex, Rodrigo de Paul, padre de sus hijos, Francesca y Bautista. Camila está empezando una nueva etapa en su vida, enamorada de José Sosa y feliz con su desempeño en el reality donde debutó el lunes pasado. Camila quisiera llevar a sus hijos seguramente al “Bailando”, pero se resigna y mientras tanto, en este jueves vio por la tele cómo su ex, Rodrigo de Paul, estuvo con su hijo Bautista en la cancha, con las bajas temperaturas que acechaban en la noche, cuando jugó Argentina contra Ecuador en el Monumental.