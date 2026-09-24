Tras el escape, el objetivo es claro: despegar a la conducción de la UP 19 y cargar la falla sobre el perímetro externo

(Por Ciudad Noticias): La llegada de la jefa del Complejo Penitenciario Sur abrió una nueva etapa dentro de la unidad de Saavedra. Desde el entorno de la conducción aseguran que no habría sanciones inmediatas y apuntan al sector externo de seguridad, mientras persisten dudas sobre cómo fue realmente la recaptura

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La Unidad Penal N°19 de Saavedra atraviesa horas decisivas luego de la visita de la jefa del Complejo Penitenciario Sur del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Daniela Sánchez, quien llegó al establecimiento para mantener reuniones con las autoridades de la unidad tras el episodio que dejó expuesto al sistema de seguridad del penal.

Pero el foco, puertas adentro, ya no está solamente puesto en lo ocurrido durante la fuga. La discusión central pasó a otro terreno: cómo se distribuyen las responsabilidades y qué versión quedará instalada sobre lo sucedido.

Según pudo reconstruir Ciudad Noticias a partir de fuentes cercanas al entorno del director de la Unidad Penal N°19, Luis “Luifa” Ferreyra, la postura que comenzó a circular internamente apunta a despegar a la conducción directa del establecimiento y trasladar la responsabilidad hacia sectores vinculados a la seguridad exterior.

De acuerdo con esa versión surgida desde ese entorno, la falla habría estado relacionada con el personal encargado de la vigilancia externa, incluyendo quienes cumplen funciones en las garitas, el perímetro y el grupo especializado de canes.

Siempre según esas fuentes, la jefa del Complejo Sur habría transmitido que por el momento no existirían sanciones inmediatas dentro del círculo más cercano a la conducción de la unidad, aunque las definiciones finales quedarían sujetas a lo que determine la estructura superior del SPB en La Plata.

La discusión ahora pasa por establecer si el escape respondió a una falla puntual del sector externo o si existieron otros aspectos dentro del funcionamiento de la unidad que deberán ser revisados.

Las versiones sobre la recaptura y una pregunta que sigue abierta

Uno de los puntos que generó mayor controversia después del episodio fue la reconstrucción pública de la recaptura.

Desde distintos sectores fueron circulando versiones diferentes sobre quién había intervenido en el procedimiento: primero se habló de la Policía, luego de efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron imágenes oficiales del momento exacto de la captura, ni desde el SPB ni desde la fuerza policial, que permitan reconstruir públicamente la secuencia.

Ciudad Noticias dialogó con el vecino de Dufaur que tuvo participación directa en el episodio, cuyo testimonio contradice las versiones que señalaban una intervención directa de las fuerzas de seguridad en la captura.

Según ese relato, el interno no habría sido atrapado por personal policial ni penitenciario, sino que fue trasladado posteriormente hasta el destacamento de la localidad.

Ese punto vuelve a poner el foco sobre la comunicación posterior al hecho y sobre cómo se construyó el relato oficial de lo ocurrido.

La visita de Sánchez y las definiciones que esperan en la UP 19

La presencia de Daniela Sánchez dentro de la Unidad Penal N°19 representa ahora un momento clave para la conducción del establecimiento.

La jefatura del Complejo Penitenciario Sur deberá evaluar los informes internos y determinar qué medidas corresponden luego de un episodio que expuso los mecanismos de seguridad de una de las unidades penitenciarias más importantes de la región.

Mientras tanto, desde el entorno de la dirección de la UP 19 buscan sostener una línea clara: que la responsabilidad debe analizarse sobre los sectores externos de custodia.

La definición final llegará desde los niveles superiores del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Hasta entonces, la discusión puertas adentro no pasa solamente por lo que ocurrió, sino por una pregunta que atraviesa todo el escenario: quién deberá responder cuando finalice la revisión interna del episodio que puso a la Unidad Penal 19 en el centro de la atención regional.