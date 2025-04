Tras el escándalo con Cinthia Fernández y Roberto Castillo, la ex del abogado lo denunció

Una feroz pelea se desató entre Daniela Vera Fontana y Roberto Castillo durante el fin de semana. El conflicto explotó porque el abogado no tenía sillas de seguridad para las chicas y quería llevarlas con el cinturón de seguridad, algo que a la mujer no le pareció adecuado.

Luego del escándalo, en Mujeres Argentina la madre de las niñas aseveró: «Después de lo que pasó, vuelvo a la plaza y hablé con mi abogada que me dijo que fuera a la policía. Mi nena lloraba, pero él no le daba bolilla, sólo estaba preocupado porque me quería filmar. Yo vivo sola con mis hijas, tengo miedo».

«Ellos necesitan cámaras porque son personas públicas. Les interesa la fama. Mi vida va por otro lado, no me interesa nada más que mis hijas. La situación se desmadró sin sentido. Yo tengo que dejarlas con el padre y esta mujer, lo único que pedí yo era que tuviera las sillitas del auto», confirmó visiblemente preocupada.

Por último, se dirigió a Cinthia Fernández: «Lo que menos quiero es una guerra entre mujeres. Mis hijas no me hablan de ella, pero si lo hicieran, bienvenido. Yo esperaba, de madre a madre, que me dijera que tenía razón y que iban a conseguir las sillitas del auto. Nada más».