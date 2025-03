Tras el accidente sexual de Nano de GH, Jenifer Lauría tomó una tajante decisión

Jenifer Lauría, la exhermanita, confesó que pasará por una clínica para realizarse una intervención, luego de que su novio tuviera un accidente sexual. En los últimos días, se conoció que Nano de GH tuvo que realizarse una operación de urgencia.

Sucede que su pareja tuvo que ser operado porque se cortó el frenillo cuando estaban manteniendo relaciones sexuales. Fue entonces que Jenifer eligió realizarse una operación.

Además, aclaró que el médico que le realizará la cirugía estética en el pasado ya le hizo una rinoplastia. El resultado le gustó tanto que lo convocará de nuevo para una segunda misión.

En ese marco, debido a sus voluptuosos pechos, la exparticipante decidió achicárselos por la molestia que tiene en su vida diaria. “Las tengo gigantes, no me gustan. No me las aguanto más. Quiero achicármelas”, sentenció, con naturalidad.