Tras conocerse la reunión a ocultas en Saavedra, Merquel estalló de furia.

(Por Ciudad Noticias): Ayer por la tarde desde éste sitio de noticias, se dio a conocer lo que fue una reunión con mucho hermetismo del que participó un puñado de militantes.

Ni bien el artículo fuera publicado, no pasaron 20 minutos que los reproches hacia los referentes de la Unidad Básica Local y a la exdiputada, se hicieron notar entre los “compañeros”.

La primera en cuestionar la filtración de la reunión de unos pocos, fue Marisol Mérquel quien habría dicho: “Me acaban de pasar ésta publicación” comenzó diciendo la denunciada por estafa en Morón, en relación a la noticia publicada por éste diario online, por lo que continuó expresado: “Sería bueno que XXXXXX, quien nos convocó por quinta vez a una reunión, con el motivo de aclarar nuestra renuncia al partido, pueda aclarar que esto no fue el motivo de la reunión. La verdad que es lastimoso que éstas cosas sigan sucediendo.

Aclaro que la reunión no se hizo en la Unidad Básica porque así lo pidieron en Saavedra”.

En tanto que una militante mostró su lógico descontento con lo ocurrido en la tarde noche del sábado: “Qué triste que para trabajar, colgar carteles, repartir boletas, hacer de fiscales, etc, etc, se llame a reuniones abiertas a toda la unidad, y para temas que nos sería importante saber y entender, se hagan en privado. Lamento y me duelen éstas cosas de la política, indudablemente no las entiendo ni las comparto. Una vez más decido alejarme porque lejos de sumar, creo que voy a restar”.

En tanto que la candidata a concejal en tercer lugar Florencia Fariña, expresó su postura: Coincido en todo. Una pena que haya sido para unos pocos.

Lamentablemente esto, es alejar más a la gente”.

Qué dijo el candidato a intendente de Unión por la Patria Oscar Gómez:

“Compañeros: Sería importante de que si construimos no se hagan reuniones a escondidas de nadie.

No hay nada que ocultar, los hechos son hechos, y las cosas se hacen de frente”.

A poco más de un mes para las elecciones definitiva, ardió troya en la tarde de lunes tras lo publicado por Ciudadnoticias.com, en un peronismo cada vez más fracturado y que desde el sector de Marisol Merquel, apuntan a seguir dividiendo a quienes acompañan la candidatura de Oscar Gómez.