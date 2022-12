Tras confirmarse la partida de Laurita Fernández, El Trece tomó una decisión

El 2023 que tendrá El Trece cada vez empieza a tomar más forma. Ya se tiene info respecto a qué hará Alex Caniggia y a las novelas turcas que se preparan para formar parte de la programación de verano. No obstante, una gran duda es la de “Bienvenidos a Bordo”, aunque parece que, desde febrero, Laurita Fernández no estará más a cargo de ese programa de la señal de la estrellita.

Es que, de acuerdo con La Nación, parece ser que la presentadora televisiva terminará su contrato y con su final también terminará el reconocido ciclo, que será reemplazado por “¿De qué signo sos?”, un programa conducido por la actriz Lali González. De esta forma, Laurita Fernández se despediría de este show, aunque falta ver si se quedará en la señal de alguna forma u otra.

Este no es el único proyecto que termina para Laurita Fernández, ya que se despidió hace unas semanas de la obra de teatro “El Método Gorönholm”, la cual protagonizaba junto con Benjamín Vicuña. No obstante, parece ser que el 2023 no verá a la actriz lejos de las tablas ya que formará parte de “Matilda: el musical” y podría sumarse a la programación de Luzu TV con un nuevo programa radial.

Pero la salida de “Bienvenidos a Bordo” no es el único cambio que se vivirá en las tardes del 13, ya que desde el lunes 2 de enero desaparecerá “Momento D”, “100 Argentinos Dicen” y la edición vespertina de “Los 8 Escalones”. En su lugar irá “Los Desconocidos de Siempre”, una nueva producción de Boxfish con Alex Caniggia a la cabeza, mientras que los primeros dos lugares serán ocupados por “Mi hogar, mi destino” y “Amor de Madre”, dos novelas enlatadas provenientes de Turquía.

Cambios en la noche

La tarde no es el único momento en el que El Trece moverá la grilla ya que durante la noche también habrá algunos cambios como el regreso de “El Gran Juego de la Oca”, el ciclo conducido por el Pollo Álvarez y Dani la Chepi. Todavía no se sabe si ellos permanecerán al frente del ciclo, pero sí que se estrenará el 26 de diciembre, al reemplazar a “Canta Conmigo Ahora” que finaliza antes de fin de año.

La sorpresa de las noches sería el regreso de «El Gran Juego de la Oca» a la pantalla de El Trece.

Por su parte, la gran incógnita viene de la mano de “El hotel de los famosos 2” que, a pesar de que se graba en este momento, no se sabe bien qué día empezará a emitirse. Las dos fechas que se analizan desde la señal son el 9 de enero o, en su defecto, una semana más tarde, el 16.