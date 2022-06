Tras confirmar su ruptura, Karina la Princesita se reencontró con El Polaco

Karina La Princesita no atraviesa buenos momentos. Tal como se supo recientemente, terminó su relación con Nicolás Furman y admitió que es una persona muy rencorosa: “Quizás en algunos años perdono».

Más allá de esta situación que logró cambiarle el semblante a la expareja del Kun Agüero, los rumores de crisis con el también cantante al fin se confirmaron. Primero, Karina La Princesita desmintió categóricamente la situación, pero ahora no pudo ocultar el final.

A todo ritmo, Karina olvida su momento sentimental en el escenario.

Además de eso, llamó la atención que anoche Karina La Princesita estuvo arriba del escenario junto a otro de sus ex: El Polaco, que casualmente anunció su distanciamiento de Barby Silenzi.

A través de las stories de Ángel de Brito, se pudo apreciar a la intérprete y compositora en plan musical, con su colega y expareja. Y mientras cantaban arriba del escenario, la gente festejaba verlos juntos.

«Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes. Estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba», aseguró hace muy poco, cuando ya se había comenzado a hablar sobre rispideces con Furman.

Ante este hecho, a través de “LAM”, confirmó que está sola. Cuando indagaron sobre los motivos, dijo: «Eso es algo nuestro, de nosotros. No voy a contar nada. Me pasó una vez de contar algo en televisión y después me arrepentí”.