Tras 20 años, Jorge Rial deja ‘Intrusos’.

“Venía necesitando un cambio y un desafío.Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, señaló.

Finalmente Rial dijo que quería dar la noticia en el programa y dio algunas consideraciones sobre el periodismo de espectáculos y algunos momentos duros que le tocó vivir en los últimos años, “Me tocó hablar con gente que no sabía quién era. Mucha fugacidad, pensamiento etéreo, vago. Es por el uso y abuso de las redes, las figuras se retiran y ya no hay un recambio» comentó. Además destacó que la noticia de la muerte de Maradona fue lo más duro que le tocó hacer al aire y que en Intrusos el tema se había tratado de la mejor manera.