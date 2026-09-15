Tragedia en la Ruta 51: cuatro camiones chocaron sobre el puente del Arroyo Saladillo y murió un chofer

(Por Ciudad Noticias): Un grave siniestro vial ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 51, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Saladillo, dejó como saldo una persona fallecida y otros tres conductores heridos, luego de una colisión que involucró a cuatro camiones de transporte de carga.

Un accidente de gran magnitud se registró en el kilómetro 258 de la Ruta Provincial N° 51, sobre el puente del arroyo Saladillo, entre los partidos de 25 de Mayo y Saladillo. Cuatro camiones colisionaron violentamente, dejando como saldo la muerte de uno de los choferes y tres heridos de consideración, quienes debieron ser trasladados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo.

Según informó el Comisario Camilo Miranda, Jefe de la Policía Vial de Chivilcoy, los vehículos involucrados fueron: un camión Fiat con cisterna que transportaba urea a granel, conducido por Alberto Sotto (64), quien resultó ileso; un camión Volkswagen con acoplado, manejado por Nicolás Mareco (32), que sufrió lesiones; un camión Renault con acoplado cargado con cereal, cuyo chofer Jorge Delgiorgio Basante (32) falleció en el lugar; y otro camión Renault con acoplado que trasladaba latas de pintura, conducido por Mauricio Muriño (27), quien también resultó lesionado.

La magnitud del siniestro generó profunda conmoción en las comunidades de Villalonga y Coronel Suárez, de donde serían oriundos algunos de los involucrados. Las personas heridas permanecen en estado delicado, mientras el tránsito vehicular continúa totalmente cortado y desviado por caminos alternativos bajo un operativo policial.