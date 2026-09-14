Tragedia en Guaminí: «La laguna estaba en óptimas condiciones para la navegación»

Dijo el jefe de bomberos de Guaminí a LU2, sobre la desaparición de los cinco pescadores y los operativos para la búsqueda del último en la Laguna del Monte.

Tragedia en Guaminí: «La laguna estaba en óptimas condiciones para la navegación»

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