Totalmente transparente: A diferencia de otras famosas, Jesica Cirio aseguró que “no se arrepiente de su pasado y que la gente la quiere por eso”

Entrevista a fondo con la conductora de La Peña de Morfi: su amor por Martín Insaurralde, la fascinación por su hija Chloe, y mucho más.

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla fue la perfecta excusa para tener una entrevista a fondo con Jésica Cirio (34), la partenaire de Gerardo Rozín en la conducción. “Son seis horas al aire pero a mí se me pasan volando porque es un programa muy entretenido, en el grupo de trabajo nos llevamos muy bien. Además, todo el tiempo uno está atento a las cosas que van sucediendo, ya sea lo que nos cuenta el artista invitado hasta las recetas que me interesan mucho, y me llevo mucho de eso a mi casa. No hay un momento en donde se haga largo. Son muchas horas y las disfruto un montón”, cuenta Jésica con una sonrisa en su rostro.

La nueva temporada de la Peña de Morfi (domingos de 11 a 17 por Telefe) cuenta con Santiago Giorgini como chef de lujo con propuestas gastronómicas autóctonas junto a Chantal Abad y Rodrigo Cascón. Mientras que Ariel Rodríguez continúa abocado al deporte y el humor corre por cuenta de Roberto Peloni, Toti Ciliberto, Alejandro Gardinetti y Pato Muzzio.

Relajada, Cirio expresó su gran amor hacia su esposo, el intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde (49), la fascinación por ver crecer día a día a su hija Chloe (2), y además reflexiona sobre sus comienzos con escándalos mediáticos con apenas 18 años.

-¿Cómo te llevás con Gerardo Rozín después de tanto tiempo como dupla?

-La realidad es que nunca tuve una discusión con Gerardo. Jamás. Soy una persona que me gusta mucho aprender de la gente que tengo al lado, ya sea Gerardo, Santi o Rodrigo Cascón, cada uno con lo suyo. Me gusta mucho aprender de Gerardo y presto mucha atención a sus entrevistas porque creo que son magníficas. Es una persona que sabe vender muy bien a sus invitados y hacerlos sentir a gusto. Eso es mágico. Me llevo súper bien con él. Además, estamos en un programa muy lindo con el que llegamos a la familia por completo, porque la familia entera se sienta a ver nuestro programa de seis horas. El año pasado tuvimos más de mil artistas que pasaron por nuestra humilde cocina, que es como una cajita musical en la que sonaron artistas como Abel Pintos, Luis Fonsi, Cristian Castro, Luciano Pereyra, La Bersuit. Se sienten cómodos, a gusto, porque es una producción enorme con más de 90 personas trabajando en la cocina, el sonido. Es un programa muy completo y me llena tanto porque es como que termina de cerrar el círculo de quién soy yo realmente. Amo la música, crecí con ella. Estudio diferentes danzas desde chiquita, y viví con esa música, con la cultura y el folklore. Disfruto muchísimo cada momento del programa.

-¿Sos de replicar las recetas en tu casa que explican Chantal Abad o Santiago Giorgini? A cuento de Bake Off Argentina, Paula Chaves contó que probó…

-Yo a diferencia de Paula ni lo pongo en práctica porque realmente puede salir cualquier cosa. Apenas arranqué el programa me desafiaron a que haga una receta en casa, ¡y no saben lo que me enchiné ese día! Le pedí ayuda a todo el mundo. La pasé tan mal que lo terminó haciendo otra persona, lo llevé al programa y se dieron cuenta claramente que no era yo la que lo había hecho. Lo que sí hago es retener cositas, observar y voy aprendiendo. Esto no quiere decir que el día que me decida a intentarlo no termine siendo algo increíble, ja.

-¿Ni siquiera te animás a hacerle una vianda a Chloe?

-Todavía no me llegó la época de que Chloe lleve vianda al colegio, pero sí le hago unos huevos revueltos, unos fideitos con manteca y queso. Puedo resolver eso. Y si bien me gusta ver cocinar y presto mucha atención, después fallo.

-Hay toda una tendencia de ir hacia una alimentación más saludable. ¿Cómo te manejás con Chloe?

-Yo soy muy pro de no darle jugos en cartón. Tampoco nunca, porque hay momentos en que si la nena ve que hay alguien tomando un jugo no se lo puedo prohibir porque la haría sentir mal, pero en casa hay jugos de frutas, pido que hagan licuados o exprimidos y se los pongo en la mamadera para que ella los tome. Ya tiene el habito de tomar jugos de frutas a la mañana y a la tardecita se toma otro más. Voy variando su alimentación con frutas y verduras, se las mezclo y le encanta.

-Chloe también hace una actividad física…

-Quiero que ella vaya midiendo lo que tiene ganas. Yo de chica tenía una actividad física muy intensa y no sé si eso es tan bueno tampoco. Llega un momento en que uno se agota de tener tantas actividades. Pero en mi caso era hiperactiva y todo el tiempo pedía, y era difícil para mi mamá ponerme un freno. En mi caso, trataría de aconsejar a Chloe, contarle mi experiencia y si lo quiere hacer igual, la acompañaría.

-¿Con Martín piensan darle un hermanito a Chloe?

-Por ahora no. Ya no. Chloe tiene dos años y dos meses, es muy chiquitita. Además tiene tres hermanos Martín de 26 años, Rodrigo de 24 y Bautista de 14 años, que la aman y ya somos una familia enorme. Pero tampoco voy a decir “nunca jamás” porque no sé las vueltas de la vida; pero por ahora, no.

-¿Es algo conversado con Martín?

-A veces nos da ganas de tener otro hijo, pero ninguno de los dos está convencido. Es algo que pensamos un instante que se fulmina en segundos.

-¿Cómo te sentís en el rol de madre?

-Estoy en una etapa en la que Chloe empieza a decir lo que quiere, empieza a marcar su personalidad. A decir que “no”, que esto le gusta, que eso no lo quiere. Te hace “no, no, no”. Ya dice cuando no quiere ir a algún lado, antes la llevaba a la plaza y listo. Ahora es “no quiero ir a la plaza” y una como madre tiene que entender que se está formando la personalidad de una mujer que está en desarrollo y crecimiento, pero con mucho amor y disfrute. Me divierten mucho esas situaciones. No puedo creer cómo van cambiando mes a mes. Es tremendo. Con palabras y aprendizajes nuevos. Yo la veo que camina como yo, toda chueca y media despatarrada con sus patonas morrudas como yo. La veo muy parecida a mí aunque todo el mundo piensa que es igual a Martín.

-Compartís mucho sobre ella en las redes sociales.

-Le encanta bailar, lo ama. Igual es chiquitita, pero desde el año pasado la llevo a danza y ella se copa, baila. Hace cualquier cosa, cuando las chicas van para un lado ella va para el otro. Pero es algo que hizo que Chloe sea muy sociable con sos dos añitos. No es una nena tímida o que está agarrotada a mi pierna, a pesar de que la acompaño y me quedo esperándola en todas sus clases de danza.

-¿Qué soñás para ella en el futuro?

-Quiero que sea lo que ella tenga ganas de ser, y que sea feliz. Lo que le de placer y disfrute, sinceramente. Hoy la llevo a danza para que tenga una actividad, pero también la llevo a natación una vez por semana. Que sea lo que ella quiera.

-En los últimos años abandonaste un poco el perfil mediático, escandaloso o con polémicas

-Bueno, fueron etapas también, qué se yo. Creo que la tele también cambió. Hoy no está tan así como antes. Tampoco digo que no está más así, pero no tanto. Creo que era muy chica, estaba muy expuesta, era muy torpe, era demasiada fama. Yo arranqué en el medio chica, en el primer Bailando creo que tenía 18 años. Y bueno, también un poco la tele te llevaba a ser así, me divertía ser así y fue parte también de la construcción de una imagen, que con los años eso fue cambiando y mutando a quien era yo realmente, y dejando eso para llegar a esto que hoy logré, que es el círculo en el que digo: “Esta soy yo, esto es lo que me gusta, lo que hago, lo que siempre quise”. Para todo esto uno siempre va transitando un camino, que no sé si llamaría de errores porque no los considero así, pero sí de etapas diferentes, de aprendizaje. Pero no me arrepiento, me encanta y es lo que construí y también la gente quizá me quiere por eso.

-Reafirmás que esta sos vos, ¿pero hay algo puntual que te gustaría hacer a futuro?

-No sé. Todo el tiempo vuelo, todo el tiempo me surgen cosas nuevas. Si me preguntás en seis meses, algo me va a surgir porque soy muy inquieta. Pero como estoy hoy me siento plena. Tengo la posibilidad de estar en un programa que disfruto, que amo. Soy una privilegiada de poder hacer lo que amo, lo que me gusta. Con Zumba viajo muchísimo por el mundo. Voy mucho a Estados Unidos porque la oficina central está en Miami y eso me abrió las puertas afuera. Pero voy cortito, voy y vengo, no es que estoy allá. Eso también me hace sentir muy bien. Siempre sin descuidar a mi familia, que es lo principal. Hoy no soy yo sola y el trabajo no es todo.

-¿Quiénes son tu familia?

-Chloe, Martín, los hijos de Martín, su mamá, mi mamá, mis hermanos. Toda la familia completa. Somos un montón, somos millones. Los hijos de Martín, Martín y Chloe son la familia principal.

-¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Hay retorno?

-No, nunca más tuve relación. Hace unos cuantos años que para mí mi papá es una etapa cerrada. Quedó ahí.

-¿Te imaginabas que te ibas a enamorar de alguien como Martín? Es decir, una persona mayor que vos, político, con hijos…

-No, de ninguna manera me lo imaginaba. De hecho cuando lo conocí por primera vez, que medio que se me hizo el langa… No voy a decirles lo que pensé, pero dije “este canchero que se piensa que me va a poder a mí”. Y estuvimos como dos años sin vernos, que fue la primera entrevista con Chiche que lo conocí porque él era de Lomas de Zamora y yo era de Lanús, y bue… En el momento me enteré que estaba separado, con hijos y dije “¿¡Qué!? No hay ninguna posibilidad”. Me acuerdo que me había invitado a tomar un helado y le dije que no podía, que me tenía que ir porque tenía un montón de trabajo, y me fui corriendo. Después, él se enfermó, lo volví a ver a los dos años y me flechó.

-¿Qué pasó para que se diera el flechazo? ¿Quién cambió?

-Creo que cambió él, pero también cambié yo un poco. Pero a él lo noté distinto. Nos quedamos hablando un montón en esa entrevista, pero ya había algo, siempre hubo algo. No es que no. Pasa que había una negación de parte mía y esa no coincidencia de la vida. Y la vida hizo que nos volvamos a encontrar.

-Formaron una familia a pesar de las fuertes críticas…

-Sí. Y más allá de lo que yo misma pensaba. Yo nunca lo pensé, no había posibilidades en mi cabeza de que acepte estar en pareja con alguien que era separado, con tres hijos grandes. No había posibilidad. Y bueno, tuve que romper todas esas trabas de mi cabeza. La verdad que gracias a Dios que lo hice, nos llevamos increíble. Es mi media mitad. Es muy lindo compartir la vida con él. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón. Disfrutamos mucho la vida, aprendimos mucho de los dos. Aprendo muchísimo de él, sus hijos de su familia, charlamos mucho, nos aconsejamos, nos admiramos. Es muy lindo admirar a la persona que tenés al lado. Aparte de que me encanta y lo amo. No estoy enamorada, ¿no? Ja, ja.

-¿Qué es lo que admirás de él?

-Que es un papá increíble. Con sus hijos lo conocí siendo muy buen papá, y con las trabas que tenía me preguntaba si sería un buen papá para mi hija, que no sabía todavía que se iba a llamar Chloe. Y es un excelente papá, es buen marido. Lo admiro en su trabajo. Es una persona que da todo por lo que ama y lo que cree. Eso está bueno.

-¿Comparte momentos específicos con Chloe?

-Sí, comparte todo. Tratamos de desayunar todos juntos, somos hiper madrugadores y nos despertamos a las 7.15. Chloe es un reloj que se despierta a las 7.30 al grito de “mamá”, y salimos corriendo Martín y yo. Después Martín se va a trabajar y a la noche cenamos juntos. Los fines de semana riega las plantitas con su papá. Tienen sus actividades muy al aire libre que disfrutan, que comparto con ellos, pero que trato de dejarlos para que sea su momento.

-¿Pensás que Martín puede llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, o en unos años más Presidente?

-No tengo ni idea. Creo que él puede ser todo lo que se proponga porque me parece brillante, pero no me imagino como nada, ni sueño con nada. Simplemente con verlo feliz, que disfrute, nos acompañemos. Todo lo que él crea o quiera va a estar bien.

-¿Te ves como primera dama?

-No, pero si sucede, veremos.

-¿Cómo te parás frente al proyecto de legalizar el aborto?

-Estoy a favor de la legalización del aborto. No tienen que existir más muertes de mujeres. Me parece que es algo que vale la pena y ojalá que sea ley.

-¿Te preocupa envejecer?

-No. Soy muy consciente de los cuidados de mi cuerpo. Si bien entreno un montón y me alimento muy bien. Trato de llevar una dieta balanceada para no solo verme bien por fuera sino estar bien por dentro. Me suplemento. Tomo minerales para el pelo, las uñas, para que mis músculos tengan fuerza. Tomo proteínas, multivitamínicos. Los fines de semana se me hacen complicados, como a todos, pero trato de hacerme mis chequeos médicos, ser muy consciente. Tengo un osteópata que veo cada dos semanas, porque si bien no soy una deportista de alto rendimiento, tengo mucha actividad semanalmente. Entreno para zumba y strong by zumba, que es más fuerte. Además tomo clases de baile y hago Pilates. Esas son las actividades de lunes a viernes. Trato de acondicionar mi cuerpo y darle la importancia que se merece, más allá del entrenamiento.

-¿Qué hacés cuando te desenchufás?

-Juego con Chloe, me tiro en el pasto, con los perros. Disfruto mucho de eso. Los fines de semana para mí son sagrados. Amo los animales. Tengo nueve perros y disfruto mucho con ellos, la paso bomba. Ando en bicicleta… parece que todo es actividad física, pero salgo a andar en bicicleta y eso me despeja, voy con Chloe. También estoy con mis amigas, como un montón. Soy una glotona de dulces.

