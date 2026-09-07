Tornquist se suma a Septiembre Amarillo: una invitación a toda la comunidad

En el marco de Septiembre Amarillo, Tornquist Municipio impulsa una campaña de

concientización para contribuir a la prevención del suicidio, promoviendo la importancia

de escuchar, acompañar y generar espacios de diálogo sobre la salud mental.



La iniciativa busca hacer visible la prevención del suicidio y sensibilizar a la comunidad

acerca de la importancia de prestar atención a quienes atraviesan momentos de

angustia o dificultades emocionales.

Como parte de la campaña, se invita a los vecinos y vecinas a sumarse vistiendo de

amarillo, ya sea en sus hogares, vidrieras o frentes, como una manera de acompañar

y ayudar a visibilizar este mensaje.

La prevención es una tarea que involucra a toda la comunidad y que escuchar sin

juzgar, acompañar y estar presentes puede ser fundamental para quienes necesitan

apoyo.