Tornquist se suma a Septiembre Amarillo: una invitación a toda la comunidad

En el marco de Septiembre Amarillo, Tornquist Municipio impulsa una campaña de
concientización para contribuir a la prevención del suicidio, promoviendo la importancia
de escuchar, acompañar y generar espacios de diálogo sobre la salud mental.

Tornquist se suma a Septiembre Amarillo: una invitación a toda la comunidad
La iniciativa busca hacer visible la prevención del suicidio y sensibilizar a la comunidad
acerca de la importancia de prestar atención a quienes atraviesan momentos de
angustia o dificultades emocionales.
Como parte de la campaña, se invita a los vecinos y vecinas a sumarse vistiendo de
amarillo, ya sea en sus hogares, vidrieras o frentes, como una manera de acompañar
y ayudar a visibilizar este mensaje.
La prevención es una tarea que involucra a toda la comunidad y que escuchar sin
juzgar, acompañar y estar presentes puede ser fundamental para quienes necesitan
apoyo.

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