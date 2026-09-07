Tornquist se suma a Septiembre Amarillo: una invitación a toda la comunidad

En el marco de Septiembre Amarillo, Tornquist Municipio impulsa una campaña de
concientización para contribuir a la prevención del suicidio, promoviendo la importancia
de escuchar, acompañar y generar espacios de diálogo sobre la salud mental.
La iniciativa busca hacer visible la prevención del suicidio y sensibilizar a la comunidad
acerca de la importancia de prestar atención a quienes atraviesan momentos de
angustia o dificultades emocionales.
Como parte de la campaña, se invita a los vecinos y vecinas a sumarse vistiendo de
amarillo, ya sea en sus hogares, vidrieras o frentes, como una manera de acompañar
y ayudar a visibilizar este mensaje.
La prevención es una tarea que involucra a toda la comunidad y que escuchar sin
juzgar, acompañar y estar presentes puede ser fundamental para quienes necesitan
apoyo.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora