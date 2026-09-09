Tornquist participa del 4º Congreso Productivo Bonaerense

Tornquist Municipio participa del 4º Congreso Productivo Bonaerense (CPB), que se

desarrolla desde el martes a este miércoles en la ciudad de La Plata.



El CPB es un evento que reúne a los principales sectores productivos de la Provincia,

creando un espacio para la exposición, debate e intercambio sobre los desafíos que

afronta la provincia de Buenos Aires para su consolidación como el corazón productivo

del país.

La apertura de actividades estuvo encabezada por el Gobernador Axel Kicillof, el

Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el Ministro de Producción, Ciencia y

Tecnología, Augusto Costa, y la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Por

Tornquist estuvieron presentes la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Productivo,

Florencia Testa; el Secretario de Turismo, Víctor Antón, y la Subsecretaria del área,

Ludmila Corvatta.

El Congreso cuenta con cuatro espacios temáticos, donde se realizan, en simultáneo,

más de 30 paneles y mesas de trabajo con los principales actores de las políticas

públicas y temáticas abordadas en el marco de los ejes: Innovación para la

producción, Infraestructura para la producción, Herramientas para la producción y el

trabajo y Desarrollo Local.

Entre las actividades, Testa fue parte de un encuentro de secretarias de producción

municipales, mientras que Antón y Corvatta asistieron a una reunión del Consejo

Provincial de Turismo (COPROTUR).