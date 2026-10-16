Tornquist llama a subasta pública para la venta de tres inmuebles municipales

La Oficina de Compras del Municipio de Tornquist solicitó la publicación durante dos días del llamado a subasta pública para la venta de tres inmuebles pertenecientes al dominio privado municipal. El aviso se difundirá a partir de la fecha del llamado, según lo informado oficialmente.

La Intendente Municipal del Partido de Tornquist, mediante Ordenanza N.º 4080/26,

promulgada por Decreto N.º 1041/2026, en el marco del Expediente N.º 412/2026, ha

dispuesto la venta en pública subasta de tres (3) inmuebles de dominio privado

municipal, ubicados en la localidad de Sierra de la Ventana, Partido de Tornquist,

identificados catastralmente como Circunscripción IX, Sección D, Manzana 14,

Parcelas 39, 40 y 41, conforme las siguientes bases:

Parcela 39: PESOS SESENTA Y UN MILLONES ($61.000.000).

Parcela 40: PESOS SESENTA Y UN MILLONES ($61.000.000).

Parcela 41: PESOS SETENTA Y SIETE MILLONES ($77.000.000).

Las subastas se realizarán individualmente, el día 7 de noviembre de 2026, a las 12:00

horas, en los inmuebles objeto del remate, ubicados en calle Los Abedules y Los

Picaflores, del Barrio Golf de Sierra de la Ventana, Partido de Tornquist.

Martillera interviniente: ANA CLARA CACCIOLA, Matrícula Tomo I, Folio 191, CMBB,

Tel:2914292729

Condiciones de venta: Seña del diez por ciento (10%) del precio de venta, a integrarse

en el acto del remate. El saldo, equivalente al noventa por ciento (90%), deberá

abonarse dentro de los cinco (5) días corridos de realizado el remate.

Los honorarios de la martillera serán equivalentes al tres por ciento (3%) del precio de

venta de cada inmueble adjudicado, íntegramente a cargo del respectivo adquirente.

Los interesados podrán consultar las condiciones de venta y demás antecedentes

relativos a los inmuebles en la Municipalidad de Tornquist.