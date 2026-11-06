TORNQUIST: Invitan a la comunidad a la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante por cierre de Papelera

Ante el cierre de Papelera del Sur, una noticia que generó una profunda preocupación en Tornquist por la pérdida de fuentes laborales y sus consecuencias económicas, el Honorable Concejo Deliberante realizará este viernes 6 de noviembre, a las 18 horas, una sesión extraordinaria para abordar la situación.

En diálogo con FM de la Ciudad 99.5, el concejal Branko de Sabarte, de Unión por la Patria, confirmó la convocatoria e invitó a toda la comunidad a acompañar el encuentro, al considerar que se trata de una problemática que trasciende las diferencias políticas.

Una situación que afecta a toda la comunidad

De Sabarte expresó su preocupación por el cierre de la fábrica y reconoció que la noticia provocó un fuerte impacto entre los vecinos; “Como toda la comunidad, preocupados por todo lo que está ocurriendo. La verdad que es un evento muy triste para toda la comunidad; de alguna manera nos afecta a todos. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares”, manifestó.

El concejal aseguró que la magnitud de lo sucedido resultó difícil de asimilar; “Ayer fue durísimo. La verdad que yo tampoco podía caer de lo que estaba pasando, era inimaginable, pero bueno, son las realidades que atravesamos”, expresó.

También señaló que las consecuencias del cierre podrían extenderse durante los próximos meses, afectando no solamente a los trabajadores, sino también a comercios y distintas actividades de la localidad; “Yo creo que hay mucha gente que todavía no cayó en la realidad de lo que significa el cierre de esta fábrica para todos nosotros”, sostuvo.

Sesión extraordinaria este viernes a las 18 horas

De Sabarte explicó que el objetivo de la convocatoria es que el Concejo Deliberante pueda expresar institucionalmente su postura frente a la situación que atraviesa Tornquist; “Creo que es importante que el Concejo Deliberante de Tornquist dé una postura de lo que está pasando, dé la voz del Concejo. Somos representantes de la localidad”, señaló.

En ese sentido, confirmó que la sesión extraordinaria se desarrollará este viernes a las 18 horas, con la participación de los concejales, e invitó a los vecinos a acompañar; “Esto trasciende lo político, esto es un tema que nos va a afectar a todos, que afecta a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y es importante acompañar”, remarcó.

El edil sostuvo que, desde el ámbito legislativo, buscarán analizar de qué manera pueden colaborar ante la situación; “Vamos a estar ahí viendo cómo podemos dar una mano desde nuestro lado”, afirmó.

El pedido de acompañamiento a los trabajadores

Durante la entrevista, De Sabarte también se refirió a la reunión realizada el jueves en el Sindicato de Papeleros, donde estuvo presente junto a trabajadores y vecinos; “Tristísimo, un panorama tristísimo, la verdad, toda gente conocida”, recordó.

El concejal pidió abordar la problemática con responsabilidad y evitar que las diferencias partidarias desvíen la atención de quienes perdieron sus empleos; “Creo que tenemos que tomarlo con seriedad, creo que no tenemos que hacer tampoco política barata de esto, pero sí hablar con la verdad y tratar de estar del lado de todos los trabajadores y los compañeros que quedaron sin trabajo”, expresó.

Además, destacó que el cierre de la planta tiene consecuencias que alcanzan a numerosos sectores; “Creo que afecta de todo tipo, de donde lo mires: en lo económico, para la sociedad, a los comercios, a todo el mundo afecta esto”, manifestó.

De Sabarte también mencionó que tiene familiares que trabajan en la fábrica y remarcó que muchas familias de Tornquist mantienen algún vínculo con la actividad papelera; “De una u otra manera nos salpica a todos. Si te encontrás caminando por la calle, le afecta de alguna manera. Tienen un hijo, un primo, un amigo que estaba en Papelera”, señaló.

Gestiones en Bahía Blanca

Consultado sobre las novedades relacionadas con el cierre, el concejal indicó que tenía conocimiento del viaje de la intendenta Estefanía Bordoni a Bahía Blanca, donde estaba prevista una reunión con representantes del Ministerio de Trabajo.

Según comentó, también habría participado del encuentro un representante del sindicato, aunque aclaró que no contaba con mayor información sobre los resultados de las gestiones.

Una convocatoria abierta a los vecinos

Finalmente, De Sabarte reiteró la invitación para que la comunidad participe de la sesión extraordinaria de este viernes.

El encuentro comenzará a las 18 horas en el Honorable Concejo Deliberante de Tornquist y estará dedicado específicamente a la situación de Papelera del Sur; “Espero que podamos desde nuestro lado darles una mano”, concluyó el concejal, al expresar su intención de acompañar a las familias afectadas por el cierre de la fábrica.

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUIST