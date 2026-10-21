Tornquist inició su camino en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

Se cumplió este martes la primera jornada de competencia de la Final Provincial de los

Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla en Mar del Plata hasta el viernes 23.

La delegación de Tornquist tuvo un intenso día con actividad en diferentes disciplinas

deportivas en las categorías Juveniles, PCD y Adultos Mayores, con el

acompañamiento en varios de los escenarios de la Intendente Municipal, Estefanía

Bordoni.



Dieron el puntapié inicial en La Feliz, handball, tenis, distintas pruebas de atletismo,

sapo, boccia, escoba de 15, beach vóley, tenis de mesa y natación:

Handball Sub14: victoria vs Cnel. Dorrego

Tenis Adultos Mayores – Bernardo Temps y Roberto Wendorff: derrota vs Monte

Atletismo 80 mts llanos: participación de Dylan Esmoli

Boccia: participación de Franco Altamirano y Claudia Maccari

Atletismo 800 mts: participación de Dante Iparraguirre

Sapo: inicio de la competencia para Namberto Soto y Susana Steimbach

Tenis Juvenil: derrota de Tahiel Donofrio vs Cnel. Dorrego

Atletismo 3000 mts: participación de Fausto Iparraguirre

Beach voley Sub 14: derrota vs San Miguel

Tenis de mesa PCD – Katerina Perugini: derrota vs La Plata

Tenis de mes PCD – Federico Perugini: derrota vs Chivilcoy

Lanzamiento de bala PCD: participación de Thiago Heinrich

Natación PCD: participación de Valentino Esmoli y Gerónimo Fernández

La actividad de este miércoles contará con el siguiente cronograma:

Deportes:

8 hs: Atletismo Salto en alto – Luciano Gill

8 hs: Natación PCD – Maylen Quiroga

8.30 hs: Tenis Adultos vs Chivilcoy

9 hs: Escoba de 15 (Ester Lacasta y Norma Rantuche) vs Avellaneda

9.30 hs: Handball Sub14 vs Lanus

10.10 hs: 300 mts llanos – Elian Cacciatori

10.30 hs: Sapo – Namberto Soto y Susana Steimbach

10.30 hs: Beach Voley – Sub14 vs Lomas de Zamora; Sub18 vs Junin

11 hs: Tenis juvenil vs San Fernando

11.40 hs: Tenis de Mesa PCD – Katerina Perugini vs Merlo

13.40 hs: Tenis de Mesa PCD – Federico Perugini vs Gral. Lavalle

14.20 hs: Tenis de Mesa Transplantados +60 – Raúl Del Río

Cultura

10.30 hs: Malambo – Emilia Ru

14 hs: Teatro Juvenil

14 hs: Danza Folklórica – Anita Camargo y Ciro Lacasta

15 hs: Freestyle – Simon Guerreri