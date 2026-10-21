Tornquist inició su camino en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses

Se cumplió este martes la primera jornada de competencia de la Final Provincial de los
Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla en Mar del Plata hasta el viernes 23.
La delegación de Tornquist tuvo un intenso día con actividad en diferentes disciplinas
deportivas en las categorías Juveniles, PCD y Adultos Mayores, con el
acompañamiento en varios de los escenarios de la Intendente Municipal, Estefanía
Bordoni.
Dieron el puntapié inicial en La Feliz, handball, tenis, distintas pruebas de atletismo,
sapo, boccia, escoba de 15, beach vóley, tenis de mesa y natación:
Handball Sub14: victoria vs Cnel. Dorrego
Tenis Adultos Mayores – Bernardo Temps y Roberto Wendorff: derrota vs Monte
Atletismo 80 mts llanos: participación de Dylan Esmoli
Boccia: participación de Franco Altamirano y Claudia Maccari
Atletismo 800 mts: participación de Dante Iparraguirre
Sapo: inicio de la competencia para Namberto Soto y Susana Steimbach
Tenis Juvenil: derrota de Tahiel Donofrio vs Cnel. Dorrego
Atletismo 3000 mts: participación de Fausto Iparraguirre
Beach voley Sub 14: derrota vs San Miguel
Tenis de mesa PCD – Katerina Perugini: derrota vs La Plata
Tenis de mes PCD – Federico Perugini: derrota vs Chivilcoy
Lanzamiento de bala PCD: participación de Thiago Heinrich
Natación PCD: participación de Valentino Esmoli y Gerónimo Fernández
La actividad de este miércoles contará con el siguiente cronograma:
Deportes:
8 hs: Atletismo Salto en alto – Luciano Gill
8 hs: Natación PCD – Maylen Quiroga
8.30 hs: Tenis Adultos vs Chivilcoy
9 hs: Escoba de 15 (Ester Lacasta y Norma Rantuche) vs Avellaneda
9.30 hs: Handball Sub14 vs Lanus
10.10 hs: 300 mts llanos – Elian Cacciatori
10.30 hs: Sapo – Namberto Soto y Susana Steimbach
10.30 hs: Beach Voley – Sub14 vs Lomas de Zamora; Sub18 vs Junin
11 hs: Tenis juvenil vs San Fernando
11.40 hs: Tenis de Mesa PCD – Katerina Perugini vs Merlo
13.40 hs: Tenis de Mesa PCD – Federico Perugini vs Gral. Lavalle
14.20 hs: Tenis de Mesa Transplantados +60 – Raúl Del Río
Cultura
10.30 hs: Malambo – Emilia Ru
14 hs: Teatro Juvenil
14 hs: Danza Folklórica – Anita Camargo y Ciro Lacasta
15 hs: Freestyle – Simon Guerreri
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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