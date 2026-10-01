Tornquist fue declarado Capital Provincial del Trekking

(Por Ciudad Noticias): La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la declaración de Tornquist.



como capital provincial del Trekking. El proyecto, que comenzó a gestarse en 2025,

fue aprobado inicialmente por el Senado bonaerense y ayer recibió la aprobación de la

Cámara de Diputados, completando así su recorrido legislativo.

El reconocimiento pone en valor nuestras sierras, senderos y el patrimonio natural de

toda la Comarca, y acompaña el crecimiento y posicionamiento turístico que viene

desarrollando el distrito.

El turismo es uno de los principales ejes de la gestión de la intendenta Estefanía

Bordoni, y una herramienta fundamental para el desarrollo de Tornquist. En este

marco, la declaración forma parte de una planificación sostenida de la promoción

turística, orientada a fortalecer la oferta, poner en valor nuestros atractivos y seguir

posicionando al distrito como un destino de naturaleza.

Este reconocimiento también genera oportunidades concretas para todos los vecinos,

ya que el crecimiento del turismo tiene un impacto directo en alojamientos,

gastronomía, comercios, prestadores y emprendimientos locales, fortaleciendo la

actividad económica y el desarrollo del distrito.

Este momento es una oportunidad para seguir mostrando todo lo que tenemos para

ofrecer y consolidar a toda la Comarca como un destino turístico cada vez más

elegido.