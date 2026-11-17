(Por Ciudad Noticias): La intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, en el que se concretó la firma de convenios destinados a impulsar obras de infraestructura y mejoras habitacionales en el distrito.

Los acuerdos contemplan la realización de trabajos para generar 62 lotes con servicios, además del financiamiento de mejoras en viviendas, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades habitacionales de familias del partido de Tornquist.

Tras la firma, Larroque destacó la continuidad del trabajo conjunto con los 135 municipios bonaerenses para atender las demandas de las familias de la provincia.

Los convenios representan un avance en materia de acceso al suelo urbano y mejoramiento de las condiciones habitacionales, dos aspectos centrales de la política de vivienda en el distrito.