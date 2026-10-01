Tornquist: Dictarán una diplomatura en Estrategias para la Transformación Digital mediada por IA

Se encuentra abierta la pre-inscripción para la Diplomatura en Estrategias para la

Transformación Digital mediada por Inteligencia Artificial, que se dictará a partir del 19

de octubre en el Centro Universitario Tornquist.

La propuesta, brindada por la UNDAV a través del programa Puentes, tiene como

objetivo formar profesionales con competencias avanzadas en el campo de la IA

aplicada, capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias de transformación

digital e innovación en diversos contextos organizacionales, con una perspectiva ética,

crítica y orientada al desarrollo sostenible

La duración de la capacitación es de 6 meses bajo la modalidad híbrida y está

destinada a adultos, jóvenes, estudiantes que estén terminando la secundaria y

profesionales

La inscripción se realiza hasta el 12 de octubre completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/yJtMUFaXZMFQhM2V9.

Por consultas, acercarse el Centro Universitario de lunes a viernes de 9 a 15 hs o

comunicarse por WhatsApp al 2915371701 o por mail a

[email protected].