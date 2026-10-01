Tornquist: Dictarán una diplomatura en Estrategias para la Transformación Digital mediada por IA

Se encuentra abierta la pre-inscripción para la Diplomatura en Estrategias para la
Transformación Digital mediada por Inteligencia Artificial, que se dictará a partir del 19
de octubre en el Centro Universitario Tornquist.
La propuesta, brindada por la UNDAV a través del programa Puentes, tiene como
objetivo formar profesionales con competencias avanzadas en el campo de la IA
aplicada, capaces de diseñar, implementar y evaluar estrategias de transformación
digital e innovación en diversos contextos organizacionales, con una perspectiva ética,
crítica y orientada al desarrollo sostenible
La duración de la capacitación es de 6 meses bajo la modalidad híbrida y está
destinada a adultos, jóvenes, estudiantes que estén terminando la secundaria y
profesionales
La inscripción se realiza hasta el 12 de octubre completando el siguiente formulario:
https://forms.gle/yJtMUFaXZMFQhM2V9.
Por consultas, acercarse el Centro Universitario de lunes a viernes de 9 a 15 hs o
comunicarse por WhatsApp al 2915371701 o por mail a
[email protected].
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