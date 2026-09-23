Tornquist: Comienza a funcionar un Consultorio Integral de Apoyo a la Lactancia Materna

Desde el 29 de septiembre en la Unidad Sanitaria ‘Dr. Luis Berretini’ de Tornquist,
comenzará a funcionar un Consultorio Integral de Apoyo a la Lactancia Materna.
El espacio estará destinado a acompañar a embarazadas, puérperas, recién nacidos,
lactantes y sus familias, brindando orientación, evaluación y seguimiento integral
durante la lactancia y la alimentación temprana.
Estará a cargo de la Lic. en Obstetricia Cristina Schamberger, Lic. en Fonoaudiología
Gisela Vazquez, y la Lic. en Enfermería Lucia Oviedo.
El consultorio funcionará con frecuencia semanal, de 9.30 a 11 hs, articulando con
pediatría y otros profesionales de la salud, y con turnos programados, que se solicitan
al teléfono 4940812 o por WhatsApp al 2915362756.
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